Действительно, когда мы лучше спим, все вокруг идет лучше: мы более креативные, сконцентрированные и эффективные. Так что же там советуют для этого делать? 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Подборка лучших советов для крепкого сна, найденных в тиктоке

Никакой жидкости за 2 часа до сна. Это чтобы не просыпаться посреди ночи по зову в туалет.

Это чтобы не просыпаться посреди ночи по зову в туалет. Прохладная температура в спальне. Идеальная для сна – от 16 до 18 градусов. Это способствует выработке мелатонина, гормона сна.

Идеальная для сна – от 16 до 18 градусов. Это способствует выработке мелатонина, гормона сна. Спите в полной темноте. Это тоже способствует выработке мелатонина и улучшает качество сна. Искусственный свет же может этому навредить.

Это тоже способствует выработке мелатонина и улучшает качество сна. Искусственный свет же может этому навредить. Используйте белый шум. Его часто используют для маскировки окружающих звуков, если вы чувствительны к ним.

Его часто используют для маскировки окружающих звуков, если вы чувствительны к ним. Утяжеленное одеяло. Оно обеспечивает давление, подобное объятиям, и способствует выработке серотонина для расслабления и глубокого сна.

Оно обеспечивает давление, подобное объятиям, и способствует выработке серотонина для расслабления и глубокого сна. Не ставить будильник. Идея в том, чтобы избежать стресса от громкого будильника утром, вместо этого просыпаться естественно.

Идея в том, чтобы избежать стресса от громкого будильника утром, вместо этого просыпаться естественно. Пить 500 миллиграммов магния в день. Он помогает успокоить нервную систему и способствует расслаблению.

Он помогает успокоить нервную систему и способствует расслаблению. 15 минут в сауне в день. Это может улучшить кровообращение, расслабить мышцы и способствовать релаксации.

Это может улучшить кровообращение, расслабить мышцы и способствовать релаксации. Душ за час до сна. Теплый душ помогает расслабить мышцы и успокоить ум.

Теплый душ помогает расслабить мышцы и успокоить ум. Спорт перед сном. Умеренная физическая активность может способствовать глубокому сну. Секс здесь тоже подходит.

Sleepmaxxing: как в тиктоке обещают улучшить ваш сон / Фото krakenimages.com@freepik

Никакого кофеина после 15 часов. Потому что он блокирует рецепторы аденозина – вещества, которое способствует засыпанию.

Потому что он блокирует рецепторы аденозина – вещества, которое способствует засыпанию. 30 минут естественного света в день. Оно помогает регулировать внутренние биологические часы, плюс витамин D.

Оно помогает регулировать внутренние биологические часы, плюс витамин D. 20 минут медитации в день. Это отличный способ уменьшить стресс и тревогу.

Это отличный способ уменьшить стресс и тревогу. 2 киви перед сном. Они богаты антиоксидантами и серотонином, предшественник мелатонина.

Они богаты антиоксидантами и серотонином, предшественник мелатонина. Спать на спине. Это позволяет избежать положений, которые нарушают баланс лица (но этому нет достаточно научных доказательств).

Это позволяет избежать положений, которые нарушают баланс лица (но этому нет достаточно научных доказательств). Пейте травяной настой, в частности ромашки или валерианы, что хорошо известны своими успокаивающими свойствами.

в частности ромашки или валерианы, что хорошо известны своими успокаивающими свойствами. Носите очки против синего света. Они блокируют свет, который прерывает выработку мелатонина.

Они блокируют свет, который прерывает выработку мелатонина. Используйте красный свет. Он не нарушает выработку мелатонина и может создать расслабленную атмосферу.

Он не нарушает выработку мелатонина и может создать расслабленную атмосферу. Простыни из органического хлопка. Это хороший способ уменьшить раздражение кожи и улучшить комфорт во время сна.

Это хороший способ уменьшить раздражение кожи и улучшить комфорт во время сна. Не пользуйтесь телефоном перед сном перед сном и после пробуждения. Это уменьшает влияние синего света от экранов, которое нарушает сон.

Но обратите внимание: Sleepmaxxing – это хорошая идея на бумаге, но является только трендом тиктока. И вы должны хорошо понимать, как получить из него максимум пользы, не перегибая палку.

Пример тренда Sleepmaxxing: смотрите видео garrettsalem

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