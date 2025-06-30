В Дії появилась функция, о которой мечтали миллионы украинских водителей

В Дії продолжают появляться новые полезные функции, которые облегчают жизнь водителей. Теперь можно будет заменить свой техпаспорт в несколько кликов, держа в руках смартфон.

Пошаговым алгоритмом действий делится 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Дії. Узнайте, что нужно сделать в случае потери своего техпаспорта и как это сделать без визита в сервисный центр МВД.

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В Дії можно заменить техпаспорт

Потеряли или повредили документ, хотите перейти с пластикового на цифровой, изменили номерной знак или персональные данные? Теперь услуга работает онлайн в приложении – чтобы вы тратили время на важное,

– отмечают в Дії.

В Дії можно заменить техпаспорт: смотрите видео

Как воспользоваться услугой замены техпаспорта?

Прежде всего следует открыть приложение Дія (важно, чтобы вы были залогинены); Перейдите в раздел "Сервисы"; После этого нажмите кнопку "Водителю"; А после этого нажмите на "Техпаспорт" (или Заменить в меню документа). После этого необходимо заполнить заявление, просмотреть указанные данные и выбрать вариант доставки от Укрпочты. Это может быть курьер или отправка на отделение. Финальный шаг – подпишите заявление и оплатите услуги в течение суток.

Обратите внимание, что эта услуга доступна с 18 лет, а также при наличии в вашей Дії:

налогового номера (РНОКПП);

биометрического документа: паспорта или же удостоверения;

свидетельства о регистрации транспортного средства.

В то же время в Дії отметили, что если вы что-то меняли в вашем авто – тип двигателя или цвет – тогда стоит запланировать свой визит в сервисный центр МВД.

Как отмечают в сообщении, соответствующую услугу удалось реализовать Минцифры совместно с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром МВД, а также ГП "Инфотех" и АО "Укрпочта".

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