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Gentleman Гид по стилю В Дії появилась функция, о которой мечтали миллионы украинских водителей
30 июня, 22:52
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В Дії появилась функция, о которой мечтали миллионы украинских водителей

Эдуард Хомченко
Основні тези
  • В Дії появилась функция онлайн-замены техпаспорта для водителей, что позволяет сделать это без посещения сервисного центра МВД.
  • Услуга доступна с 18 лет при наличии налогового номера, биометрического документа и свидетельства о регистрации транспортного средства.

В Дії продолжают появляться новые полезные функции, которые облегчают жизнь водителей. Теперь можно будет заменить свой техпаспорт в несколько кликов, держа в руках смартфон.

Пошаговым алгоритмом действий делится 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Дії. Узнайте, что нужно сделать в случае потери своего техпаспорта и как это сделать без визита в сервисный центр МВД.

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В Дії можно заменить техпаспорт

Потеряли или повредили документ, хотите перейти с пластикового на цифровой, изменили номерной знак или персональные данные? Теперь услуга работает онлайн в приложении – чтобы вы тратили время на важное, 
– отмечают в Дії.

В Дії можно заменить техпаспорт: смотрите видео

Как воспользоваться услугой замены техпаспорта?

  1. Прежде всего следует открыть приложение Дія (важно, чтобы вы были залогинены);

  2. Перейдите в раздел "Сервисы";

  3. После этого нажмите кнопку "Водителю";

  4. А после этого нажмите на "Техпаспорт" (или Заменить в меню документа).

  5. После этого необходимо заполнить заявление, просмотреть указанные данные и выбрать вариант доставки от Укрпочты. Это может быть курьер или отправка на отделение.

  6. Финальный шаг – подпишите заявление и оплатите услуги в течение суток.

Обратите внимание, что эта услуга доступна с 18 лет, а также при наличии в вашей Дії:

  • налогового номера (РНОКПП);

  • биометрического документа: паспорта или же удостоверения;

  • свидетельства о регистрации транспортного средства.

В то же время в Дії отметили, что если вы что-то меняли в вашем авто – тип двигателя или цвет – тогда стоит запланировать свой визит в сервисный центр МВД.

Как отмечают в сообщении, соответствующую услугу удалось реализовать Минцифры совместно с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром МВД, а также ГП "Инфотех" и АО "Укрпочта".

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