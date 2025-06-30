В Дії появилась функция, о которой мечтали миллионы украинских водителей
- В Дії появилась функция онлайн-замены техпаспорта для водителей, что позволяет сделать это без посещения сервисного центра МВД.
- Услуга доступна с 18 лет при наличии налогового номера, биометрического документа и свидетельства о регистрации транспортного средства.
В Дії продолжают появляться новые полезные функции, которые облегчают жизнь водителей. Теперь можно будет заменить свой техпаспорт в несколько кликов, держа в руках смартфон.
Пошаговым алгоритмом действий делится 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Дії. Узнайте, что нужно сделать в случае потери своего техпаспорта и как это сделать без визита в сервисный центр МВД.
Смотрите также Если гроза застала в дороге: вот как спасти авто и себя
В Дії можно заменить техпаспорт
Потеряли или повредили документ, хотите перейти с пластикового на цифровой, изменили номерной знак или персональные данные? Теперь услуга работает онлайн в приложении – чтобы вы тратили время на важное,
– отмечают в Дії.
В Дії можно заменить техпаспорт: смотрите видео
Как воспользоваться услугой замены техпаспорта?
Прежде всего следует открыть приложение Дія (важно, чтобы вы были залогинены);
Перейдите в раздел "Сервисы";
После этого нажмите кнопку "Водителю";
А после этого нажмите на "Техпаспорт" (или Заменить в меню документа).
После этого необходимо заполнить заявление, просмотреть указанные данные и выбрать вариант доставки от Укрпочты. Это может быть курьер или отправка на отделение.
Финальный шаг – подпишите заявление и оплатите услуги в течение суток.
Обратите внимание, что эта услуга доступна с 18 лет, а также при наличии в вашей Дії:
налогового номера (РНОКПП);
биометрического документа: паспорта или же удостоверения;
свидетельства о регистрации транспортного средства.
В то же время в Дії отметили, что если вы что-то меняли в вашем авто – тип двигателя или цвет – тогда стоит запланировать свой визит в сервисный центр МВД.
Как отмечают в сообщении, соответствующую услугу удалось реализовать Минцифры совместно с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром МВД, а также ГП "Инфотех" и АО "Укрпочта".
Стоит внимания Алфавит коробки передач: что означают отметки на механике и автомате
К слову, ранее мы рассказывали вам о тонировке лобового стекла в автомобиле. Узнайте, что разрешено в Украине, а что запрещено. Это позволит вам избежать проблем на дорогах.