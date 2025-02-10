И это удивительно, потому что такую неопрятность легко предотвратить. Как это сделать – рассказывает 24 Канал благодаря corner.ua в тиктоке.

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Как правильно заправлять рубашку, чтобы выглядеть безупречно

Многие из нас, когда заправляют рубашку, сталкиваются с ситуациями, когда упрямая ткань выпирает по бокам или выбивается из-под пояса. К счастью, существует простой способ сделать так, чтобы рубашка сидела идеально и не портила наш внешний вид.

Итак, чтобы правильно заправить рубашку, следует придерживаться нескольких простых шагов.

Сначала нужно равномерно распределить лишнюю ширину ткани по бокам.

Далее – сделать аккуратный загиб с обеих сторон, чтобы не оставалось складок или перекосов.

После этого – плотно заправить рубашку в брюки, но без чрезмерного натяжения.

Как заправить рубашку стильно и аккуратно: смотрите видео corner.ua

Этот метод позволяет не только создать себе опрятный внешний вид, но и чувствовать себя комфортно. Следуя этим советам, вы забудете об угрозе неэстетичной рубашки, а ваш образ всегда будет безупречным.

И, кстати, напомните себе о золотом "правиле трех" для одежды. Оно предусматривает, что верхняя часть наряда должна составлять треть образа, а нижняя – остальные две трети. Благодаря этому правилу вы достигнете пропорциональности и гармонии.