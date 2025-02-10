І це дивно, бо такій неохайності легко запобігти. Як це зробити – розповідає 24 Канал завдяки corner.ua у тіктоці.
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Як правильно заправляти сорочку, щоб мати бездоганний вигляд
Багато хто з нас, коли заправляє сорочку, натрапляє на ситуації, коли вперта тканина випирає з боків або вибивається з-під пояса. На щастя, існує простий спосіб зробити так, щоб сорочка сиділа ідеально та не псувала наш вигляд.
Отже, щоб правильно заправити сорочку, слід дотримуватися кількох простих кроків.
- Спочатку потрібно рівномірно розподілити зайву ширину тканини по боках.
- Далі – зробити акуратний загин з обох сторін, щоб не залишалося складок або перекосів.
- Після цього – щільно заправити сорочку у штани, але без надмірного натягу.
Як заправити сорочку стильно та охайно: дивіться відео corner.ua
Цей метод дозволяє не тільки створити собі охайний вигляд, а й почуватися комфортно. Дотримуючись цих порад, ви забудете про загрозу неестетичної сорочки, а ваш образ завжди буде бездоганним.
І, до речі, нагадайте собі про золоте "правило трьох" для одягу. Воно передбачає, що верхня частина вбрання має становити третину образу, а нижня – решту дві третини. Завдяки цьому правилу ви досягнете пропорційності та гармонії.