Лучшие авто до 15 000 долларов: что купить в Украине в 2025 году

Собрали 15 тысяч долларов и хотите приобрести машину? Хорошая новость – в этом бюджете в Украине можно найти и новые, и хорошие подержанные автомобили, надежные и комфортные.

24 Канал предлагает подборку вариантов, которые могут вас заинтересовать. Их можно увидеть на AUTO.RIA, Car4you.ua, Columbauto.com.ua и других аналогичных порталах.

К теме Мечтаете об автомобиле и собрали 10 000 долларов – вот несколько действительно хороших вариантов

Какие автомобили можно купить до 15 000 долларов в Украине в 2025 году

С учетом критериев качества, экономичности и доступности, до 15 000 долларов можно смело потратить в Украине даже на новые автомобили. Таких вариантов в 2025 году немного, ведь цены естественно растут, но в базовых комплектациях они все же есть (или хотя бы их можно попытаться найти). Это, к примеру:

Chery Tiggo 2 Pro, 14 – 15 тысяч долларов. Компактный кроссовер с бензиновым двигателем 1,5 литра, механика или автомат, современный интерьер с большим экраном мультимедиа. Надежный для городских условий и легкого бездорожья.

14 – 15 тысяч долларов. Компактный кроссовер с бензиновым двигателем 1,5 литра, механика или автомат, современный интерьер с большим экраном мультимедиа. Надежный для городских условий и легкого бездорожья. Fiat Qubo, 14500 долларов за бензиновую версию. Пятиместный коммерческий автомобиль с бензиновым двигателем 1,4 литра, механическая коробка передач. Практичный для семейного использования или малого бизнеса, экономный – 6 литров на "сотку".

В бюджете до 15000 долларов в Украине можно найти как новые, так и хорошие подержанные автомобили / Фото bestyy38105321@vecteezy

Подержанных авто в этом бюджете более широкий выбор, там есть и седаны, и кроссоверы, и хэтчбеки с хорошей историей. Итак, среди подержанных автомобилей до 15 000 долларов можно выделить:

Hyundai Accent 2015 – 2018 годов, 10 000 – 13 000. Седан или хэтчбек с бензиновым двигателем 1,4 или 1,6 литра, механика или автомат. Приемлемый пробег 100 – 150 тысяч километров. Надежный двигатель, расход топлива 5 – 7 литров на "сотку", доступные запчасти.

2015 – 2018 годов, 10 000 – 13 000. Седан или хэтчбек с бензиновым двигателем 1,4 или 1,6 литра, механика или автомат. Приемлемый пробег 100 – 150 тысяч километров. Надежный двигатель, расход топлива 5 – 7 литров на "сотку", доступные запчасти. Skoda Octavia A7 2013 – 2017 годов, 12 000 – 15 000 долларов. Хэтчбек или универсал с бензиновым 1,6 литра или дизельным до 2,0 литра двигателем, принятый пробег 120 – 180 тысяч километров. Просторный салон, надежная подвеска, экономный с топливом, доступное обслуживание.

A7 2013 – 2017 годов, 12 000 – 15 000 долларов. Хэтчбек или универсал с бензиновым 1,6 литра или дизельным до 2,0 литра двигателем, принятый пробег 120 – 180 тысяч километров. Просторный салон, надежная подвеска, экономный с топливом, доступное обслуживание. Ford Focus 2014 – 2018, 11 000 – 14 000 долларов. Хэтчбек или седан с бензиновым двигателем 1,6 литра, механика или автомат. Пробег приемлемый до 160 000 километров. Хорошая управляемость, современный дизайн, расход топлива до 8 литров на 100 километров.

Заметим, что с бюджетом до 15 000 долларов можно купить качественные подержанные авто из США, но придется тщательно проверять повреждения и пробег. Это может быть Honda Accord 2015 – 2017 годов, Nissan Leaf 2017 – 2018 и тому подобное.

В общем, лучше выбирать модели с доступными запчастями (Skoda, Hyundai, Ford). А подержанные авто, особенно если из США, обязательно проверяйте на СТО перед покупкой.