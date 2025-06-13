Так что если вы выделили себе такую сумму на покупку машины, можете рассмотреть эти несколько вариантов. 24 Канал благодаря материалам Infocar и AUTO.RIA приведет 3 подержанных и 3 новых модели.

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Лучшие авто за 20 тысяч долларов: 6 удачных вариантов, которые вы можете купить сегодня

Лучшие подержанные автомобили в ценовой категории около 20 000 долларов США:

Volkswagen Tiguan 2018 – 2019. 2,0 литра, дизель, компактный кроссовер с экономным двигателем – 6 литров на 100 километров. Просторный салон и надежность делают его идеальным для семейных поездок.

2,0 литра, дизель, компактный кроссовер с экономным двигателем – 6 литров на 100 километров. Просторный салон и надежность делают его идеальным для семейных поездок. Toyota Corolla 2019 – 2020. 1,6 литра, бензин, надежный седан с низким расходом топлива – 6,5 литра на 100 километров. Высокое качество сборки и комфорт этой машины привлекают многих водителей.

1,6 литра, бензин, надежный седан с низким расходом топлива – 6,5 литра на 100 километров. Высокое качество сборки и комфорт этой машины привлекают многих водителей. Hyundai Tucson 2017 – 2018. 2,0 литра, бензин, кроссовер с современным дизайном и богатым оснащением. Надежность и вместительность делают его универсальным для города и путешествий.

Вот подержанные модели, лучшие за двадцать тысяч в 2025 году / Фото производителей

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А эти модели – среди лучших между новыми машинами:

Renault Taliant 2025. 1,0 литра, бензин, компактный седан с экономным расходом – 6 литров на "сотку". Современные технологии и стиль этой машины особенно привлекают молодых водителей.

1,0 литра, бензин, компактный седан с экономным расходом – 6 литров на "сотку". Современные технологии и стиль этой машины особенно привлекают молодых водителей. MG ZS 2025. 1,5 литра, бензин, компактный кроссовер, также экономный – 6 литров на 100 километров. Имеет современное оснащение и стильный вид, что делает его привлекательным для городских водителей.

1,5 литра, бензин, компактный кроссовер, также экономный – 6 литров на 100 километров. Имеет современное оснащение и стильный вид, что делает его привлекательным для городских водителей. Chery Tiggo 4 Pro 2024. 1,5 литра, бензин, кроссовер с камерой заднего вида и мультимедиа. Именно соотношение цены и качества делает его достаточно популярным.

Крутые новые автомобили за двадцать тысяч долларов в 2025 году / Фото производителей

Эти модели предлагают баланс стиля, экономии и практичности.