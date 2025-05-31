Скотти Килмеру особенно пришелся по душе "феноменальный" интерьер. И пришлась ему по душе Acura MDX, пишет 24 Канал со ссылкой на его видео на ютубе.

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В чем преимущество Acura MDX

Как заметил Скотти, эта машина – "номер два" по сравнению с Lexus. Он добавил, что это "второй бестселлер среди внедорожников" по своим размерам.

Автомобиль оснащен двигателем V6. По словам эксперта, вам не нужно будет ремонтировать машину в течение "нескольких сотен тысяч миль".

А еще эта модель оснащена камерами объемного обзора. Модель 2017 года, которую осматривал Скотти, также имеет кондиционер, который идеально работает, и гидроусилитель руля. Похвалил он также мультимедийную систему.

Это феноменальная настройка, благодаря которой вы можете видеть все вокруг. Он имеет безупречно удобные сиденья, стильный вид. И, конечно же, в нем есть люк. Без сомнения, он имеет красивый черный и хромированный интерьер,

– заметил Скотти.



Эксперт оценил технологичность модели 2017 года / Скриншот из видео

Кроме того, "высокотехнологичный автомобиль" оснащен системой помощи при движении в полосе.

Обратим внимание! Скотти советует выбирать Acura в случаях, если вам пришелся по душе Lexus, но он оказался не по карману.

По его словам, машина имеет "все навороты" и является отличным вариантом для тех, кто хочет приобрести подержанную машину.

Они, безусловно, быстрее в управлении, чем Lexus, вы получаете немного хуже пробег на бензине... но это не такая уж и большая разница, и если вам нужен безопасный семейный автомобиль, с ними нет ничего плохого,

– подытожил он.

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