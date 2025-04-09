Искусство на коже: вот 10 самых популярных стилей татуировок

Татуировка давно превратилась в искусство, которое охватывает широкий спектр стилей. Рисунки отражают личные истории, культурные влияния, художественные предпочтения и многое другое.

Создать список, ограниченный 10 стилями, сложно, ведь в целом стилей тату можно насчитать более 50. Но все же это попытались сделать на портале CO:CREATE, пишет 24 Канал.

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Стили татуировок, о которых говорят все поклонники: первая десятка

Традиционный или олдскульный стиль. Он прошел испытание временем и уходит корнями в морскую историю, и показывает смелые черные контуры, ограниченную цветовую палитру (что, к слову, способствует долговечности рисунка) и знаковые мотивы, например ласточки, якоря, драконы, корабли, змеи, черепа, орлы или пантеры.

Стиль тату – традиционный / Фото ericsheppardtattoo, chrisfernandeztattooing

Реалистичные тату. Они стремятся воссоздать на коже реалистичные изображения, передать сложные детали с точностью и глубиной. Этот стиль требует высокого уровня мастерства, освоения техник растушевки и смешивания красок. Стиль возник в конце ХХ века и приобрел популярность, когда художники стремились достичь фотографической точности в боди-арте, превращая кожу в полотна, отражающие красоту и сложность реального мира.

Стиль тату – реалистичный / Фото Moni Marino, samtattoos7, Katrina “Kat Tat' Collins

Акварельный стиль. Относительно недавний тренд, ворвавшийся на сцену с яркими, плавными рисунками, напоминающими акварельные картины. Это о свободном и абстрактном подходе, цветных всплесках, динамичной и визуально впечатляющей альтернативе. Отойдя от традиционных техник, акварельные художники экспериментируют с цветными градиентами, брызгами и эффектами мазков.

Стиль тату – акварельный / Фото Victor Montaghini, amandawachob

Японские татуировки, Irezumi. Стиль имеет многовековую традицию (зародился в эпоху Эдо и сначала его носили воины для защиты и идентификации), демонстрирует сложные узоры, вдохновленные японским фольклором, мифологией и культурными символами. Изображает существ, цветы и волны, причем требует мастера, хорошо знакомого с японской символикой и эстетикой.

Стиль тату – японский / Фото jehoo1, Horimitsu, horimaroo

Неотрадиционные татуировки. Это яркое сочетание классики и современности. Стиль появился в конце ХХ века как ответ на возрождение традиционных стилей. Вдохновленные смелыми линиями и знаковыми образами традиционных татуировок, неотрадиционные художники представили широкую цветовую палитру и сложные детали. Они сочетают вневременные элементы с новыми техниками, создавая тату, преодолевающие разрыв между традициями и инновациями.

Стиль тату – неотрадиционный / Фото whistlertattoos, swan_tattooer, justmeganlee

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Геометрические татуировки. Это современное сочетание точности и артистизма. Стиль черпает вдохновение в математических фигурах и культурных символах, в частности в племенных тату, древних на тысячи лет. Он приобрел популярность, когда мастера начали экспериментировать со сложными узорами и четкими линиями. Сегодня геометрические тату завораживают визуально потрясающей и современной эстетикой, демонстрируя гармоничное сочетание искусства и математики.

Стиль тату – геометрический / Фото Dillon Forte, dr_woo

Ботанические татуировки. Они воспевают красоту природы, демонстрируя сложные изображения цветов, растений и листьев. Своими корнями стиль достигает традиционного тату, где цветы и природные элементы имели символическое значение. В современной ботанической татуировке важна тщательная работа с линиями и штриховкой, чтобы передать сущность флоры. Такие тату почитают за вневременную элегантность и способность передавать личные смыслы языком цветов.

Стиль тату – ботанический / Фото David Allen

Иллюстративный стиль. Он характеризуется художественным, стилизованным дизайном, имеет корни в традиционной татуировке, но приобрел популярность в современную эпоху. Стиль подчеркивает креативность, часто используя смелые линии, яркие цвета и причудливые сюжеты. Это часто татуировки причудливые, сюрреалистические, глубоко символические, ведь стиль дает широкий простор для художественного самовыражения и персонализации.

Стиль тату – иллюстративный / Фото Snuffy, chai.bees

Минималистичный стиль. Он характеризуется простотой и чистым дизайном, появились на сцене как реакция на сложные и запутанные стили. Этот современный тренд черпает вдохновение из прямолинейной эстетики традиционной татуировки, но ему характерны тонкие линии и едва заметная растушевка. Минималистичные тату – это о философии "меньше – это больше", они предлагают современное и тонкое выражение личного стиля на полотне боди-арта.

Стиль тату – минималистичный / Фото Curt Montgomery, madebyasami

Стиль чикано. Это черно-серая татуировка, а стиль зародился в тюрьмах Лос-Анджелеса в 1970-х на примитивном оборудовании для монохромных рисунков. Современные художники стиля стремятся вывести его за пределы скромных истоков и почтить такие события, как Мексиканская революция и культура пачуко.

Стиль тату – чикано / Фото freddy_negrete, chueyquintanar, juniorbandatattoo