Искусство на коже: вот 10 самых популярных стилей татуировок
- Искусство татуировки охватывает широкий спектр стилей, от традиционных до современных, которые отражают личные истории и культурные влияния.
- Самые популярные стили – традиционный, реалистичный, акварельный, японский, нетрадиционный, геометрический, ботанический, иллюстративный, минималистичный и чикано.
- Каждый стиль имеет свои уникальные характеристики, контуры, детали, символы и техники. Далее в статье – подробно и интересно о каждом с соответствующими иллюстрациями.
Татуировка давно превратилась в искусство, которое охватывает широкий спектр стилей. Рисунки отражают личные истории, культурные влияния, художественные предпочтения и многое другое.
Создать список, ограниченный 10 стилями, сложно, ведь в целом стилей тату можно насчитать более 50. Но все же это попытались сделать на портале CO:CREATE, пишет 24 Канал.
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Стили татуировок, о которых говорят все поклонники: первая десятка
Традиционный или олдскульный стиль. Он прошел испытание временем и уходит корнями в морскую историю, и показывает смелые черные контуры, ограниченную цветовую палитру (что, к слову, способствует долговечности рисунка) и знаковые мотивы, например ласточки, якоря, драконы, корабли, змеи, черепа, орлы или пантеры.
Реалистичные тату. Они стремятся воссоздать на коже реалистичные изображения, передать сложные детали с точностью и глубиной. Этот стиль требует высокого уровня мастерства, освоения техник растушевки и смешивания красок. Стиль возник в конце ХХ века и приобрел популярность, когда художники стремились достичь фотографической точности в боди-арте, превращая кожу в полотна, отражающие красоту и сложность реального мира.
Акварельный стиль. Относительно недавний тренд, ворвавшийся на сцену с яркими, плавными рисунками, напоминающими акварельные картины. Это о свободном и абстрактном подходе, цветных всплесках, динамичной и визуально впечатляющей альтернативе. Отойдя от традиционных техник, акварельные художники экспериментируют с цветными градиентами, брызгами и эффектами мазков.
Японские татуировки, Irezumi. Стиль имеет многовековую традицию (зародился в эпоху Эдо и сначала его носили воины для защиты и идентификации), демонстрирует сложные узоры, вдохновленные японским фольклором, мифологией и культурными символами. Изображает существ, цветы и волны, причем требует мастера, хорошо знакомого с японской символикой и эстетикой.
Неотрадиционные татуировки. Это яркое сочетание классики и современности. Стиль появился в конце ХХ века как ответ на возрождение традиционных стилей. Вдохновленные смелыми линиями и знаковыми образами традиционных татуировок, неотрадиционные художники представили широкую цветовую палитру и сложные детали. Они сочетают вневременные элементы с новыми техниками, создавая тату, преодолевающие разрыв между традициями и инновациями.
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Геометрические татуировки. Это современное сочетание точности и артистизма. Стиль черпает вдохновение в математических фигурах и культурных символах, в частности в племенных тату, древних на тысячи лет. Он приобрел популярность, когда мастера начали экспериментировать со сложными узорами и четкими линиями. Сегодня геометрические тату завораживают визуально потрясающей и современной эстетикой, демонстрируя гармоничное сочетание искусства и математики.
Ботанические татуировки. Они воспевают красоту природы, демонстрируя сложные изображения цветов, растений и листьев. Своими корнями стиль достигает традиционного тату, где цветы и природные элементы имели символическое значение. В современной ботанической татуировке важна тщательная работа с линиями и штриховкой, чтобы передать сущность флоры. Такие тату почитают за вневременную элегантность и способность передавать личные смыслы языком цветов.
Иллюстративный стиль. Он характеризуется художественным, стилизованным дизайном, имеет корни в традиционной татуировке, но приобрел популярность в современную эпоху. Стиль подчеркивает креативность, часто используя смелые линии, яркие цвета и причудливые сюжеты. Это часто татуировки причудливые, сюрреалистические, глубоко символические, ведь стиль дает широкий простор для художественного самовыражения и персонализации.
Минималистичный стиль. Он характеризуется простотой и чистым дизайном, появились на сцене как реакция на сложные и запутанные стили. Этот современный тренд черпает вдохновение из прямолинейной эстетики традиционной татуировки, но ему характерны тонкие линии и едва заметная растушевка. Минималистичные тату – это о философии "меньше – это больше", они предлагают современное и тонкое выражение личного стиля на полотне боди-арта.
Стиль чикано. Это черно-серая татуировка, а стиль зародился в тюрьмах Лос-Анджелеса в 1970-х на примитивном оборудовании для монохромных рисунков. Современные художники стиля стремятся вывести его за пределы скромных истоков и почтить такие события, как Мексиканская революция и культура пачуко.