Створити список, обмежений 10 стилями, складно, адже загалом стилів тату можна налічити понад 50. Але все ж це спробували зробити на порталі CO:CREATE, пише 24 Канал.

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Стилі татуювань, про які говорять усі шанувальники: чільна десятка

Традиційний або олдскульний стиль. Він пройшов випробування часом та сягає корінням у морську історію, і показує сміливі чорні контури, обмежену колірну палітру (що, до слова, сприяє довговічності малюнка) та знакові мотиви, як-от ластівки, якорі, дракони, кораблі, змії, черепи, орли або пантери.

Стиль тату – традиційний / Фото ericsheppardtattoo, chrisfernandeztattooing

Реалістичні тату. Вони прагнуть відтворити на шкірі реалістичні зображення, передати складні деталі з точністю та глибиною. Цей стиль вимагає високого рівня майстерності, опанування технік розтушовування та змішування фарб. Стиль виник наприкінці ХХ століття і набув популярності, коли художники прагнули досягти фотографічної точності в бодіарті, перетворюючи шкіру на полотна, що віддзеркалюють красу і складність реального світу.

Стиль тату – реалістичний / Фото Moni Marino, samtattoos7, Katrina “Kat Tat’ Collins

Акварельний стиль. Відносно недавній тренд, що увірвався на сцену з яскравими, плавними малюнками, що нагадують акварельні картини. Це про вільний та абстрактний підхід, кольорові сплески, динамічну та візуально вражаючу альтернативу. Відійшовши від традиційних технік, акварельні художники експериментують з кольоровими градієнтами, бризками та ефектами мазків.

Стиль тату – акварельний / Фото Victor Montaghini, amandawachob

Японські татуювання, Irezumi. Стиль має багатовікову традицію (зародився в епоху Едо і спочатку його носили воїни для захисту та ідентифікації), демонструє складні візерунки, натхненні японським фольклором, міфологією та культурними символами. Зображує істот, квіти та хвилі, причім вимагає майстра, добре обізнаного з японською символікою та естетикою.

Стиль тату – японський / Фото jehoo1, Horimitsu, horimaroo

Неотрадиційні татуювання. Це яскраве поєднання класики та сучасності. Стиль з'явився наприкінці ХХ століття як відповідь на відродження традиційних стилів. Натхненні сміливими лініями та знаковими образами традиційних татуювань, неотрадиційні художники представили ширшу колірну палітру та складні деталі. Вони поєднують позачасові елементи з новими техніками, створюючи тату, що долають розрив між традиціями та інноваціями.

Стиль тату – неотрадиційний / Фото whistlertattoos, swan_tattooer, justmeganlee

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Геометричні татуювання. Це сучасне поєднання точності та артистизму. Стиль черпає натхнення в математичних фігурах і культурних символах, зокрема у племінних тату, давніх на тисячі років. Він набув популярності, коли майстри почали експериментувати зі складними візерунками та чіткими лініями. Сьогодні геометричні тату зачаровують візуально приголомшливою і сучасною естетикою, демонструючи гармонійне поєднання мистецтва і математики.

Стиль тату – геометричний / Фото Dillon Forte, dr_woo

Ботанічні татуювання. Вони оспівують красу природи, демонструючи складні зображення квітів, рослин і листя. Своїм корінням стиль сягає традиційного тату, де квіти та природні елементи мали символічне значення. У сучасному ботанічному татуюванні важлива ретельна робота з лініями та штрихуванням, щоб передати сутність флори. Такі тату шанують за позачасову елегантність і здатність передавати особисті смисли мовою квітів.

Стиль тату – ботанічний / Фото David Allen

Ілюстративний стиль. Він характеризується художнім, стилізованим дизайном, має коріння в традиційному татуюванні, але набув популярності в сучасну епоху. Стиль підкреслює креативність, часто використовуючи сміливі лінії, яскраві кольори та вигадливі сюжети. Це часто татуювання химерні, сюрреалістичні, глибоко символічні, адже стиль дає широкий простір для художнього самовираження та персоналізації.

Стиль тату – ілюстративний / Фото Snuffy, chai.bees

Мінімалістичний стиль. Він характеризується простотою і чистим дизайном, з'явилися на сцені як реакція на складні та заплутані стилі. Цей сучасний тренд черпає натхнення з прямолінійної естетики традиційного татуювання, але йому характерні тонкі лінії та ледь помітне розтушовування. Мінімалістичні тату – це про філософію "менше – це більше», вони пропонують сучасне і тонке вираження особистого стилю на полотні бодіарту.

Стиль тату – мінімалістичний / Фото Curt Montgomery, madebyasami

Стиль чикано. Це чорно-сіре татуювання, а стиль зародився у в'язницях Лос-Анджелеса в 1970-х на примітивному обладнанні для монохромних малюнків. Сучасні художники стилю прагнуть вивести його за межі скромних джерел і вшанувати такі події, як Мексиканська революція та культура пачуко.

Стиль тату – чикано / Фото freddy_negrete, chueyquintanar, juniorbandatattoo