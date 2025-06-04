Тайна черных кроссовок Зеленского разрыта: в сети определили любимую пару президента

Последние несколько месяцев Владимир Зеленский появляется на публичных событиях в одной и той же паре черных кроссовок. Они словно стали уже визитной карточкой его стиля.

Эта пара, неприметная на вид, вызвала большой интерес в сети – людям было интересно, что же это за модель. И вот тайна раскрыта, пишет 24 Канал со ссылкой на "Лішоп".

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В этих кроссовках Зеленского видят чаще всего: рассказываем о бренде, модели и цене

В этих кроссовках Владимира Зеленского можно увидеть практически на всех событиях в течение последних двух месяцев. То есть можно смело говорить, что сейчас это его основная пара обуви.

Идентифицировать их по фото и видео было непросто, потому что внешне это просто черные неприметные кроссовки, в комбинации резины и текстиля. Скорее всего, в стиле милитари.

Но все же это удалось сделать – сначала выделить определенные визуальные особенности, а затем и распознать логотип. А тогда уже стало понятно, что это кроссовки итальянского бренда Garmond, а модель называется Garmont 9.81.

Этот бренд специализируется на аутдорной обуви – здесь и пары для сложных горных походов, и для легкого хайкинга, и тактические. У Зеленского как раз второй вариант.

Модель 9.81 предназначена для города, легкого хайкинга. В таком режиме, как живет президент Украины, на официальные встречи или посещение прифронтовых городов – это достаточно адекватный выбор.

Новые кроссовки Зеленского наконец идентифицировали: смотрите видео "Лішоп"

Дизайн кроссовок максимально простой и неприметный. В размере 42 они весят 353 грамма, То есть они достаточно легкие. Что еще можно выделить: облегчённая пена, не слишком плотный верх, внешняя подошва из резины, агрессивный протектор, стандартная промежуточная амортизационная подошва.

кроссовок максимально простой и неприметный. В размере 42 они весят 353 грамма, То есть они достаточно легкие. Что еще можно выделить: облегчённая пена, не слишком плотный верх, внешняя подошва из резины, агрессивный протектор, стандартная промежуточная амортизационная подошва. Судя по описанию на сайте бренда, в паре должна быть какая-то невероятная вентиляция, но текстиль там довольно жесткий. Внутренние материалы добавляют в комфорте – нога не чувствует швов, соединений, бугорков и тому подобного. Но это вряд ли на пользу вентиляции.

добавляют в комфорте – нога не чувствует швов, соединений, бугорков и тому подобного. Но это вряд ли на пользу вентиляции. Система быстрой шнуровки из двух люверсов в передней части стопы и двух в верхней – большой плюс. Язычок тонкий и плотный, не имеет дополнительной набивки.

из двух люверсов в передней части стопы и двух в верхней – большой плюс. Язычок тонкий и плотный, не имеет дополнительной набивки. В целом от кроссовок ощущение качества и надежности есть. Что касается стоимости, на официальном сайте в Европе продают их за 130 евро.

Итак, кроссовки Зеленского – Garmont 9.81, и это достаточно хорошее сочетание практичности, легкости и надежности. Простота и функциональность делают их удачным выбором для президентского графика, а еще и подчеркивают, что его стиль – это не о показухе, а об удобстве и уместности.