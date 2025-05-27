На это обратила внимание журналистка Джемайма Келли в своей колонке на Financial Times. Она взялась за анализ того, что же на самом деле означают щедрые комплименты Дональда Трампа, пишет 24 Канал со ссылкой на ZN.

Стоит внимания Как изменился стиль Владимира Зеленского: от инаугурации и до сегодняшнего дня

Почему Трамп зацикливается на внешности мужчин?

Стоит заметить, что Дональд Трамп щедр на комплименты не только в отношении влиятельных мужчин. Когда студенческая баскетбольная команда из Флориды посетила Белый дом, то ее участников президент США назвал "высокими" и "хорошими парнями".

Не удержался он также во время церемонии чествования погибших полицейских. Тогда Дональд Трамп взялся описывать сына одного из погибших правоохранителей. Его он назвал "тоже хорошим".

Нет-нет, это далеко не все. В подкасте Джо Рогана Дональд Трамп вспомнил период своего первого президентства. А если конкретнее, то случай, когда он пролетал на борту Air Force One над Ираком. Тогда, подчеркивал политик, он находился с "самыми красивыми людьми", которых он видел в своей жизни.

Они выглядели лучше Тома Круза,

– подчеркнул он.

Более того, Дональд Трамп сделал акцент на том, что это были "идеальные образцы" для политика.



У Трампа есть определенная гиперфиксация на внешности / Фото GettyImages

Справедливости ради следует заметить, что гиперфиксация на внешности – не что-то новое для Трампа. Он и владел престижным конкурсом "Мисс Вселенная", и оценивал женские параметры в телешоу. Более того, выпалил в 2006 году скандальное заявление. Тогда он заметил, что мог бы встречаться со своей дочерью Иванкой, если бы они не были родственниками.

Фиксация на внешности мужчин обострилась в последние годы

По словам его племянницы Мэра Трамп, соответствующее поведение президента может иметь личностную подоплеку. Ее отца, Фреда Трампа-младшего, Дональд тоже осыпал странными комплиментами. Трамп в книге "Искусство договариваться" называл его "чрезвычайно красивым". Мэри считает, что подобные комплименты имели толику высокомерия. Мол, Фред "был неудачником, но по крайней мере красивым".

Мэри Трамп предполагает, что подобные заявления Дональд делает не просто так. Таким образом он пытается получить желаемое одобрение.

Он обладает харизмой и ему очень важно нравиться людям,

– отметила она.

По ее словам, комплименты для Дональда Трампа – социальный инструмент. С их помощью он налаживает контакт тогда, когда не обладает более глубоким знанием о своем собеседнике. Она подчеркивает, что "это поверхностно, но действенно".

В то же время у комплиментов может быть еще одна миссия. Они позволяют Дональду Трампу демонстрировать свою доминацию над собеседником. Мол, хвалит тот, у кого более высокая позиция. И эту тактику президент США склонен использовать, как правило, в позитивном и "дружественном" ключе.

Параллельно Мэри Трамп обратила внимание на то, что что "он не будет делать комплименты тем, кого стремится унизить". Собственно, теплых слов мы не слышали ни во время встречи с Владимиром Зеленским, ни с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, которые не гнушались критиковать американского лидера.

К слову! Единственный раз, когда Дональд Трамп похвалил внешность Владимира Зеленского, был именно 28 февраля, перед скандалом в Овальном кабинете. Тогда американский лидер лично встретил президента Украины, пожал ему руку и сказал: "О, он сегодня весь нарядный".

Дональд Трамп назвал образ Зеленского нарядным: смотрите видео

Трамп хочет быть звездой

Журналистка Джемайма Келли высказала предположение, что за комплиментами стоит еще кое-что. По ее мнению, этим Трамп намерен создать собственную реальность. В ней американский политик – звезда. Что касается остальных, то они лишь "идеальные", но второстепенные персонажи. Те, кого удалось отобрать "из центрального кастинга".

Частично это объясняется склонностью Трампа говорить все, что приходит ему в голову. Но речь идет также о том, чтобы сделать себе приятное – Трамп не просто хочет делать комплименты хорошим мужчинам, он хочет окружить себя ими,

– финализировала колонку журналистка.

Смотрите также Как пахнет настоящий мужчина: три аромата, которые подчеркивают характер и лидерство

По ее словам, мы имеем дело с двумя нарциссическими лидерами – Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Теми, кто не умеет проигрывать, не мирится с критикой и стремится, чтобы ими восхищались без всяких "но". Только Трамп у нас – нарцисс грандиозный, а вот Путин – уязвим.