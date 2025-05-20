Как менялся стиль главы государства, читайте в материале 24 Канала. Узнайте, что он носил на протяжении предыдущих лет президентства и почему мы не видим его в пикселе.

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Владимир Зеленский на инаугурации

20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского, шестого Президента Украины. В Верховной Раде он был в сдержанном костюме. И это сильно контрастировало с тем, каким мы привыкли видеть Зеленского до того.



Владимир Зеленский во время инаугурации / Фото пресс-службы Зеленского

Обратим внимание! Чем ближе была инаугурация, тем более формальным становился стиль Зеленского. Мы все чаще стали видеть его в водолазках в сочетании с пиджаками или же и без них. Все сдержанно, но все еще с ощущением дистанции между ним и политиками.

Если коротко пройтись по его стилю в начале президентства, то он стал значительно строже. Его часто можно было увидеть в костюмах на официальных мероприятиях, а также при решении рабочих вопросов. Что касается цветовой гаммы, то они были в основном черными или синими, дополнены белыми рубашками с галстуками.

К водолазкам Владимир Зеленский возвращался в холодное время года. Например, во время церемоний чествования памяти мы могли увидеть его в черном гольфе и черном пальто. Максимально сдержанный образ.



Владимир Зеленский в сдержанном образе во время прощания с Папой Римским / Фото Getty Images

Владимир Зеленский в стиле милитари

Полномасштабное вторжение России изменило имидж Владимира Зеленского. Так, 24 февраля 2022 года мы еще могли увидеть президента в костюме. Впрочем, очень скоро его заменил наряд в стиле милитари.

Одежда президента стала более функциональной и удобной. В зависимости от сезона, он появляется в футболках, поло, логсливах и свитшотах. Это может быть одежда цвета хаки или что-то черное. Также Владимир Зеленский носит флиски и плотные рубашки цвета хаки. В то же время увидеть его в пикселе невозможно.



Владимир Зеленский в свитшоте цвета хаки / Фото Shutterstock

В интервью изданию Le Parisien глава государства отрицал, что носит военную форму. Он подчеркнул, что носит военную одежду и не может позволить себе наряжаться в пиксель.

Я никогда не мог себе позволить носить чисто военную форму, потому что я уважаю военных, а сам я не военный. У меня такая одежда, очень приближенная к военным. Но я считаю, что военную форму могут себе позволить носить исключительно военные,

– ответил Зеленский.



На фронте Зеленский появляется в военной одежде / Фото ОП

Заметим, что стиль Зеленского вдохновляет людей вокруг. Мы видим, как становятся бестселлерами футболки, которые носит президент, а также приобретают популярность вышиванки, которые он выбирал на праздники. И о вышиванках мы расскажем далее.

Владимир Зеленский в вышиванках

Ежегодно на День Вышиванки супруги Зеленские появлялись в вышиванках. Они не только становились обсуждаемыми, но и желанными. К сожалению, некоторые из моделей, которые мы увидели на главе государства, уже не доступны к покупке.



В 2020 году Владимир Зеленский был в вышиванке ETNODIM / Фото из инстаграма Зеленского



В 2021 году Зеленский был в вышиванке от дизайнера Артема Климчука / Фото из инстаграма Зеленского

В 2022 году президент выбрал вышиванку цвета хаки: смотрите видео

В 2023 году Зеленский появился в рубашке с орнаментом, который символизирует единство украинского и крымскотатарского народов. Эту вышиванку президент выбрал не просто так, ведь в том году День вышиванки совпал с Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.



Владимир Зеленский на День вышиванки в 2023 году / Фото из инстаграма Зеленского



В 2024 году на президенте была вышиванка от ETNODIM, которая называется Vidsich / Фото из инстаграма Зеленского

В 2025 году мы увидели президента в вышиванке темно-серого цвета. Она имеет геометрический орнамент, вышитый черными нитками.

Владимир Зеленский в День вышиванки в 2025 году: смотрите видео

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Напоследок вернемся к костюмам. После скандала в Овальном кабинете Владимир Зеленский не изменил себе.



Тот самый момент в Овальном кабинете / Фото Getty Images

Он продолжает появляться на различных мероприятиях в стиле милитари. И это объясняется просто. Президент ранее подчеркивал, что наденет костюм тогда, когда закончится война.