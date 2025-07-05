В чем сложность? В непростом процессе изучения того, чего на самом деле хотят женщины. Но, похоже, здесь наконец произошел прорыв, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Ученые определили, какой надо иметь ИМТ, чтобы нравиться женщинам

Ученые, возможно, нашли ответ, какое мужское телосложение женщины предпочитают больше всего. По меньшей мере, в наше время.

Речь идет об исследователях из Китайской академии наук (ведущий автор Фан Ся, работа опубликована в журнале Personality and Individual Differences). Они установили, что самый привлекательный индекс массы тела (ИМТ) для мужчин – от 23 до 27.

Эти цифры свидетельствуют, что женщинам больше нравятся мужчины с животиком, чем с кубиками пресса. Потому что, по классификации Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), например, 25 – 27 является уже признаком "избыточного веса".

Интересно, что в сети уже активно шутят по поводу этой новости / Мем с X

Китайские исследователи привлекли 283 участниц из 3 стран – Китая, Литвы и Великобритании. Им показали 15 черно-белых изображений мужчин с ИМТ от 20,1 до 33,7, лица которых были размыты, и надо было оценить их по шкале от 1 (наименее привлекательный) до 9 (наиболее).

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Результаты показали, что пик привлекательности – ИМТ 23,4 в Китае, 23 в Литве и 26,6 в Британии. Эти выводы, в сущности, являются хорошей новостью для мужчин, которые имеют несколько лишних килограммов.

Жировая ткань (ожирение) может быть важной, поскольку она тесно связана (обратно) с уровнем тестостерона в крови, и поэтому является лучшим показателем "качества" партнера,

– пишут исследователи.

Должны признать, впрочем, что до сих пор было мало исследований, посвященных идеальному мужскому телу. То есть ключевым чертам, которые определяют физическую привлекательность мужчин для женщин. Так что тема нуждается в развитии. Заметим, что мужчин, как показали другие исследования, больше привлекают женщины со стройной фигурой.