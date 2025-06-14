Это подчеркнул в интервью Алине Доротюк пластический хирург и основатель клиники "CERTUS" Василий Пинчук, пишет 24 Канал. Он также назвал самую популярную среди мужчин пластическую операцию и объяснил, почему трансплантация волос в Турции столь популярна.

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Какая пластическая операция популярна среди мужчин

Среди мужчин чаще всего обращаются с двумя проблемами. Первая – веки, мешки под глазами, морщины под глазами. Это, пожалуй, на первом месте,

– отметил хирург.

Вторая, как мы уже назвали, – ринопластика. По словам Василия Пинчука, у многих мужчин нос страдает вследствие различных причин. Причем, как от детства, так и до зрелого возраста. Как отметил хирург, основном говорится о посттравматических деформациях носа, а не о врожденных. Они затрудняют носовое дыхание. Поэтому мужчины и обращаются к специалистам, когда понимают, что им становится трудно дышать.

К слову! Проблемы с дыханием могут стать помехой определению, хорошие ли перед вами мужские духи, или нет.



В основном мужчины пытаются убрать мешки под глазами / Фото freepik

Пересадка волос у мужчин

Алина Доротюк заметила, что среди знакомых ей мужчин и знаменитостей популярность приобретает пересадка волос. И что часто обращаются именно к специалистам из Турции. Поэтому, ей стало интересно, чем же привлекают мужчин там.

У нас есть специалисты в Украине, и в Киеве, в том числе, которые занимаются трансплантацией волос различными методиками. И не хуже, чем в Турции выполняются эти операции. И цены несколько ниже. Но в Турцию ездят потому, что достаточно мощно работает реклама, в том числе – сарафанное радио. В том числе и фирмы, которые занимаются медицинским туризмом,

– отметил Пинчук.

Он добавил, что этим компаниям выгодно отправлять пациента в Турцию, чтобы заработать на нем. Что же касается результата, то он особо ничем не отличается от того, что можно получить в Украине у подготовленного специалиста, который имеет опыт работы в этой области.

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В то же время он добавил, что в Украине подобных клиник не так уж и много. Правда, и спрос не такой уж и большой среди мужчин.