Это руководство, опубликованное на Medium, поможет вам сориентироваться. В частности в особенностях и типах дождевиков, чтобы вы могли найти лучший именно для себя.
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Полезное пособие для выбора лучшего мужского дождевика
Дождевики являются первой линией защиты от непредсказуемой погоды. Но помимо функциональности для современного мужчины важен и стиль. Ведь хочется не только оставаться сухим, но и при этом хорошо выглядеть.
Итак, на какие характеристики следует обратить внимание при выборе мужского дождевика?
- На материал. Здесь прежде всего надо понимать разницу между водонепроницаемым и водостойким. Первый обеспечивает полную защиту, а второй подходит только для небольшого дождя.
- На воздухопроницаемость и прочность. Ищите дождевики из воздухопроницаемых тканей, чтобы избежать ощущения прилипания. Проверьте качество швов и застежек-молний.
- На дизайн. У дождевика должен быть хороший и удобный капюшон. Также важна длина – длинные обеспечивают большую защиту, но короткие более универсальны для формирования образа. Плюсом будут водонепроницаемые карманы для хранения вещей.
- На облегание и комфорт. Ищите регулируемые манжеты и подолы. Убедитесь в правильности выбранного размера, чтобы дождевик подходил для вашего типа фигуры.
Выберите для себя дождевик, который будет не только защитой, но и прекрасным дополнением к вашему стилю / Фото fxquadro@freepik
Какие существуют типы мужских плащей
- Классический тренч. Вневременный выбор, который сочетает в себе элегантность и функциональность.
- Дождевик, который можно запаковать. Идеально подходит для путешественников, имеет небольшой вес и его можно сложить до небольшого размера.
- Сверхпрочный дождевик. Идеален для суровых погодных условий.
- Повседневный плащ. Универсальный вариант для ежедневного ношения.
Как ухаживать за плащом
- Чистка. Следуйте инструкциям по уходу, предоставленных производителем, чтобы сохранить водонепроницаемость вашего плаща. Для небольших пятен используйте влажную тряпку с мягким мылом.
- Хранение. Всегда храните дождевик сухим, чтобы предотвратить появление плесени.
- Гидроизоляция. Периодически используйте гидроизоляционные спреи или средства для обработки, чтобы поддерживать эффективность плаща.
Итак, в выборе правильного мужского плаща необходимо учитывать материалы, дизайн, крой и тип, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Следуя этому руководству, вы найдете дождевик, который не только защитит вас от влаги, но и качественно дополнит ваш гардероб.