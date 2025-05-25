Нужно лишь выработать в себе 5 устойчивых привычек. Как просыпаться бодрым и поддерживать нормальное функционирование тела и мозга, расскажет 24 Канал благодаря GQ.

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Вот какой на самом деле должна быть идеальная утренняя рутина

Во-первых, заметьте, что нужно быть последовательным. Нет идеального времени для пробуждения, но начинаете вы свой день в 4 или в 8, главное – делайте это последовательно. Ложитесь спать каждый вечер и просыпайтесь каждое утро в одно и то же время.

Когда вы просыпаетесь в разное время каждый день, ваши биологические часы могут давать сбои . А это часто приводит к усталости, упадку сил и снижению концентрации. Нерегулярный режим, который часто называют "социальным джетлагом", действительно усиливает риски возникновения проблем со здоровьем.

. А это часто приводит к усталости, упадку сил и снижению концентрации. Нерегулярный режим, который часто называют "социальным джетлагом", действительно усиливает риски возникновения проблем со здоровьем. И наверстать упущенное на выходных не получится, не обманывайте себя. Лучше, если вы все же чувствуете усталость, прибегнуть к короткому полуденному сну. Он может быть более эффективным и благоприятным для организма способом восстановить силы.

Во-вторых, не нажимайте кнопку. Это про будильник, и нажатие кнопки повтора может показаться вам небольшим облегчением, но на самом деле это может привести к тому, что вы будете чувствовать себя еще более уставшим.

Когда вы отложили будильник, ваш организм может начать новый цикл сна, но через несколько минут он снова прервется . Это может привести к инерции сна, состоянию сонливости и растерянности, которое может длиться часами.

. Это может привести к инерции сна, состоянию сонливости и растерянности, которое может длиться часами. Если вы склонны к многократному откладыванию будильника, лучше устанавливать его на более позднее время, чтобы поспать без перерывов. Так вы проснетесь более бодрым и сосредоточенным.

Для идеальной утренней рутины нужно лишь выработать себе 5 устойчивых привычек / Коллаж 24 Канала фото vecteezy

В-третьих, пейте воду, а не кофе. После ночного сна ваше тело естественно обезвожено. А выпив стакан воды сразу после пробуждения, вы запустите метаболизм, поддержите пищеварение и выведете токсины. Стакан воды каждое утро повышает настроение, энергию и память, и является прекрасным началом утренней рутины.

В-четвертых, получите немного солнечного света. Старайтесь побыть на естественном свете в течение первого часа после пробуждения. Такой свет побуждает организм вырабатывать кортизол – гормон, который способствует бодрости и энергии утром.

И пятое, используйте прохладную воду. Кратковременное погружение тела в прохладную воду, душ, и даже просто брызги такой воды на лицо могут помочь усилить бодрость. То есть даже короткое ополаскивание может повлиять на то, насколько энергично вы будете чувствовать себя в начале дня.