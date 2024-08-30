Парни легко меняют свой стиль – или благодаря бритью, или пробуют новую прическу. Но именно этот случай, похоже, перегнул палку.
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Парень возмутил интернет после радикальной стрижки под каре
Барбер Али Чаер часто делится видео с преобразованиями своих клиентов. А в его инстаграме более 300 000 подписчиков.
Недавно он показал свой шедевр с мужчиной, который до попадания в кресло барбера щеголял густыми каштановыми волосами. Эти волосы парень полностью обрезал, и теперь женщины его за это хейтят.
Клиент пришел к Али со взъерошенной гривой, а получил полноценную прическу и даже подровнял растительность на лице. Но это преобразование вызвало шок в сети.
Трудно поверить, но этот мужчина отказался от своих шикарных волос: смотрите видео ali.friseurr
Многие пользователи, особенно женщины, утверждают, что раньше он был более привлекателен. Так что эта стрижка – большая ошибка.
- "Он присоединится к морской пехоте или пойдет в тюрьму?"
- "У тебя была великолепная шевелюра, за которую большинство мужчин готовы были бы умереть! И ты ее отрезал? Почему?"
Но в комментариях был не только негатив. "Когда кто-то горяч, он все равно горяч", – подчеркнул один из подписчиков.