Что такое кашаса и чем отличается от рома этот популярный бразильский алкоголь
- Кашаса – это дистиллированный алкогольный напиток из Бразилии, сделанный из перебродившего сока сахарного тростника.
- Кашаса и ром похожи по основе, но имеют ключевые различия в процессах производства и вкусах.
- До 2013 года кашасу часто называли "бразильским ромом", но сейчас это больше не разрешено.
Кашаса – это не ром. Именно с этого следует начать рассказ о спиртном напитке на основе сахарного тростника, происходящем из Бразилии. А еще вы его точно знаете благодаря коктейлю Кайпиринья.
Кашаса – это дистиллированный алкогольный напиток с фруктовым, землистым и абсолютно неповторимым вкусом. Подробнее, что такое кашаса и какова она на вкус – рассказывает 24 Канал благодаря порталу martha stewart.
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Что такое кашаса
Кашасу делают из перебродившего сока сахарного тростника, делают только в Бразилии и еще с 1500-х годов, что делает ее одним из старейших алкогольных напитков в Южной Америке.
Когда-то еще бразильские аборигены употребляли сброженный сок сахарного тростника, а потом португальские колонисты привезли дистилляторы. Сегодня, согласно бразильскому законодательству, спирта в кашасе должно быть от 38 до 54%.
Напиток можно выпускать невыдержанным или переливать в бочки для выдержки. Обычно эти бочки из дуба, и могут быть новыми, бывшими в употреблении или даже переработанными после выдержки вина, виски или коньяка. Кроме бочек из дуба, кашасу могут выдерживать в бочках из бразильских лиственных пород, как амбурана, арариба, амендоим и джекитиба.
Какая на вкус кашаса
Кашаса имеет широкий спектр вкусов. Некоторые виды имеют фруктовые и цветочные нотки, другие – более крепкий и землистый профиль. Процесс выдержки в разных типах деревянных бочек еще больше усиливает вкус, придавая конечному продукту сложный аромат.
Регион выращивания тростника и производства напитка также влияет на вкус продукта. Прибрежные тропические горы, фруктовые сады, банановые плантации, сладость от тростника, соленость от океана, тропичность от фруктов и пикантность от трав – все это является факторами, которые влияют на конечный напиток.
Эксперты описывают кашасу как нечто среднее между ромом и текилой, со вкусом сухим, землистым, но одновременно округлым и цветочным.
Какая разница между кашасой и ромом
Кашаса имеет уникальный вкусовой профиль, который отличает ее от других спиртных напитков. До 2013 года ее действительно часто обозначали как бразильский ром, но это больше не разрешено.
Кашаса и ром связаны, потому что они используют сахарный тростник как основу, но между ними есть ключевые различия.
- Кашасу делают только в Бразилии и из свежего сока сахарного тростника, а большинство рома делают в Карибском бассейне и дистиллируют из мелассы.
- Для выдержки кашасы используют бочки из до 30 пород древесины, что придает ей очень разнообразный спектр вкусов. А большинство ромов выдерживают в бочках из-под бурбона, сделанных из американского дуба.
- Кашасу также могут выпускать без выдержки, а большинство стран, производящих ром, выдерживают его минимум год.