Как правильно пить кашасу и на что обращать внимание при покупке

Кашаса – это популярный алкогольный напиток на основе сахарного тростника, который изготавливают только в Бразилии. Он является основой многих популярных коктейлей, таких как Кайпиринья.

А еще он имеет чрезвычайно многогранный вкус для потребления в чистом виде. Подробнее о том, какие бывают виды кашасы и как ее пить – рассказывает 24 Канал благодаря порталу martha stewart.

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Что следует знать о видах кашасы

Вы уже знаете, что такое кашаса. Теперь время узнать, что есть 2 основных типа кашасы – невыдержанная и выдержанная.

Невыдержанная или белая кашаса, собственно, не выдерживается – ее разливают в бутылки сразу после дистилляции. Она сохраняет аромат свежего тростникового сока и обычно служит основой для коктейлей. Белую кашасу также иногда называют классической, традиционной или серебряной.

собственно, не выдерживается – ее разливают в бутылки сразу после дистилляции. Она сохраняет аромат свежего тростникового сока и обычно служит основой для коктейлей. Белую кашасу также иногда называют классической, традиционной или серебряной. Выдержанная или золотая кашаса. Она претерпевает значительные изменения во время выдержки в деревянных бочках, приобретая золотистый цвет, глубину и сложность, а также более мягкий и изысканный вкус. Выдержанную кашасу часто пьют чистой или со льдом. Есть 2 категории выдержанной кашасы – премиум (выдержана не менее года) и экстра-премиум (не менее 3 лет).

Как покупать кашасу

Если вы хотите исследовать различные вкусы и виды кашасы, стоит обратить внимание на производителей премиум-класса. Эксперты говорят – если бутылка, на которую вы положили глаз, стоит менее 20 долларов, залить ее в бензобак будет полезнее, чем пить.

Кайпиринья – самый известный коктейль на основе кашасы и фактически один из национальных символов Бразилии / Фото freepik

Важно еще обратить внимание на один аспект – этичность производства. Ищите компанию, которая выращивает сахарный тростник, не сжигая истощенные тропические леса, и не вырубает бразильские деревья для изготовления бочек.

Как пить кашасу – чистую и в коктейлях

Кашаса наиболее известна благодаря знаменитому коктейлю Кайпиринья, который фактически является национальным напитком Бразилии. Чтобы приготовить его, дольки свежего лайма смешайте с сахаром или сиропом, а затем добавьте кашасу и кубики льда.

Добавлять можно также различные фрукты и растительные компоненты, например имбирь, маракуя или лимон.

Рассказываем, как можно пить кашасу и какие есть виды этого блестящего бразильского алкоголя / Фото freepik

Белую кашасу также можно использовать в классических коктейлях. Скажем, в Мохито или Дайкири – вместо белого рома, а в Негрони – вместо джина.

также можно использовать в классических коктейлях. Скажем, в Мохито или Дайкири – вместо белого рома, а в Негрони – вместо джина. Выдержанная кашаса подойдет везде, где вы использовали бы темные спиртные напитки, такие как виски, текилу или выдержанный ром. Это, к примеру, Old Fashioned, классический Манхэттен и тому подобное.

подойдет везде, где вы использовали бы темные спиртные напитки, такие как виски, текилу или выдержанный ром. Это, к примеру, Old Fashioned, классический Манхэттен и тому подобное. Чистой кашасой наслаждаться очень просто – пить без ничего или с парой кубиков льда. Летом для свежести можно добавить немного тоника и нектара маракуйи, гуаявы или лайма. А зимой попробуйте добавить кофе в кашасу.

Как пьют кашасу бразильцы

Бразильский традиционный способ называется табелинья. Этим словом обозначают перебрасывание футбольного мяча вперед – назад между двумя игроками в дружеской игре.

А в плане культуры употребления кашасы – это взаимодействие между аккуратным питьем кашасы и пива, чтобы два вкуса играли друг с другом, когда вы переходите от одного к другому глоток за глотком.