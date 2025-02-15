"Просила пройти IQ-тест на первом свидании": модель OnlyFans рассказала, о чем пожалела
Модель, которая стала вирусной, предлагая мужчинам пройти тест на IQ на первом свидании, поделилась наблюдениями. Она рассказала, как этот метод повлиял на ее дальнейшую жизнь.
Кэндис Клосс, член Mensa с IQ 136, говорит, что сожалеет о своем решении тестировать мужчин на встречах. По ее словам это "помешало" ей "найти настоящую любовь", пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror. 24-летняя девушка тогда вызвала негативную реакцию, но отстояла свое решение, после чего хотела, чтобы ее вторая половинка имела такой же уровень интеллекта, как и она, но это не отработало на ее применении.
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Тестирование на уровень IQ лишило ее отношений
Спустя три года после того, как Кэндис объявила о проведении теста, она "отказалась" от тестов на интеллект и поделилась своими мыслями о "абсолютно глупом" требовании о первом свидании.
Я думаю, что это было совершенно глупо с моей стороны просить об этом моих кавалеров, и я очень жалею об этом сейчас. С момента прекращения теста я уже познакомилась с таким широким кругом людей, и я более не ограничена в романтических возможностях,
– рассказала девушка.
Она добавила, что чувствует меньшее давление, и свидание стало значительно приятнее. Кэндис понимает, что иногда люди могут не очень хорошо разбираться в бизнесе или политике, но очень хорошо разбираются в какой-то другой теме. И это ее очень удивило.
Что такое MensaГоворится о самой большой и старейшей организации, которая объединяет людей, у которых высокий коэффициент интеллекта. Она состоит из локальных национальных организации, а также зонтичной организации Mensa International, с офисом в Кейторпе, Линкольншир, Англия.
Кэндис хотела, чтобы ее кавалеры имели высокий уровень IQ / Фото из инстаграма Клосс
Девушка все еще в поиске любви
Кэндис из Нью-Йорка говорит, что перестала проходить тесты еще и потому, что носить их с собой стало сложно. Она говорит, что "устала носить с собой тяжелые тестовые бумаги" и "все еще ищет" нужного человека.
Я все еще в поисках, но думаю, что отчасти потому, что я не встретила нужного человека, возникла в том, что я могу быть немного привередливой,
– призналась девушка.
Она заметила, что многие из тех, с кем она ходила на свидания, не знали о ее уровне IQ до определенного времени. И это, добавила она "помогло людям не быть отпугнутыми моим мозгом". В то же время, в прошлом ее поведение помешало ее шансам найти любовь.
Например, я уже исправила нескольких кавалеров, например, они неправильно произнесли слово, и они не выглядели слишком довольными. Я не пытаюсь быть всезнайкой, если это скорее попытка помочь им, но это лишь поставить в неловкое положение. Мужчинам нравится чувствовать себя уверенно и так, будто они не имеют преимуществ,
– добавила она.
Модель OnlyFans, которая зарабатывает на сайте 47 000 фунтов стерлингов в месяц, также планирует завершить путешествие на все 50 штатов США до конца года. Она говорит, что ее путешествия помогли ей осознать, что она может быть "самым тупым" человеком в других частях мира.
"Все мои друзья очень старшие, я не имею ничего общего с людьми моего возраста. Я не понимаю ссылок на поп-культуру или их шутки, и у меня нет времени на просмотр вирусных видео", – добавила Кэндис.
Кэндис Клосс зарабатывает по 47 тысяч фунтов в месяц / Фото из инстаграма Клосс
Она отметила, что ее лучшая подружка 40 лет. Сама девушка много читает о маркетинге, биохимии, недвижимости и финансах. Почему это делается как для удовольствия, так и для углубления собственных знаний.
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