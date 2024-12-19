Эти неудачи необходимы нам для того, чтобы расти, учиться, двигаться вперед и достигать целей. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Наличие такого типа неудач является важным для достижения успеха

Многие эксперты говорят, что нам нужно изменить свое отношение к неудачам. То есть воспринимать их не как поражение, не как повод сдаться, а как возможность учиться и двигаться вперед.

Ведь неудачи – это часть жизни и опыта. Это то, что выводит нас из зоны комфорта и подталкивает к поиску новых способов что-то делать. Мы все можем потерпеть неудачи, но самые успешные люди те, кто использует их, чтобы двигаться дальше.

Но мы также должны понимать, что не все неудачи одинаковы. Некоторые из них могут быть более полезными, чем другие, но важно понимать, что мы должны перестать бояться их в целом. Но какие же неудачи могут привести к успеху?

Профессор лидерства и менеджмента из бизнес-школы в Гарварде Эми Эдмондсон говорит, что мы должны не только принимать, но и позволять неудачи. И она убеждена, что неудача – это не ошибка, и даже есть один тип неудач, который может быть полезным.

Эти неудачи необходимы нам для того, чтобы расти, учиться, двигаться вперед и достигать целей / Фото asier_relampagoestudio@freepik

Ошибка – это непреднамеренное отклонение от известной практики или процесса. Например, если вы пишете сообщение за рулем и попадаете в аварию, то это ошибка (ее можно было бы избежать).

– это непреднамеренное отклонение от известной практики или процесса. Например, если вы пишете сообщение за рулем и попадаете в аварию, то это ошибка (ее можно было бы избежать). А неудача – это непредсказуемый результат, часто неизбежный или такой, что вытекает из более сложной ситуации, объяснила Эдмондсон.

Она говорит, что есть 3 типа неудач – базовые, сложные и умные. Именно последние могут многому научить нас и помочь нам расти и достигать желаемого, поскольку являются результатом тестирования теорий и идей в поисках лучшего решения.

Они случаются, когда проверяется обоснованное предсказание, но результат не такой, как ожидалось. При этом у вас есть четкая гипотеза, и вы проводите хорошо спланированный эксперимент,

– объяснила Эдмондсон.

По ее словам, эти неудачи очень ценны, потому что дают нам важную информацию – и именно они выстраивают путь к достижению цели.

Эксперт привела пример Томаса Эдисона, который в свое время сказал, что нашел 10 000 неправильных способов создать лампочку, стремясь добраться до правильного и изменить с ним мир.