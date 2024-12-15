Однако со временем вы замечаете, что некоторые люди, с которыми вы были рядом, на самом деле не оказывали на вас хорошего влияния. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает, как их распознать заранее.

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Счастье возможно, если вы вычеркнете этих людей из своей жизни

Отношения могут быть токсичными, а друзья или родственники могут посылать тревожные сигналы. Большинство людей склонны не замечать это, хотя наука давно доказала, что негативное окружение вызывает серьезный стресс.

Чтобы избежать этого и быть счастливым, вы должны научиться идентифицировать людей, которые вам вредят. И, возможно, с ними нужно будет разорвать отношения.

Человек жестоко сплетничает. Да, все мы в большей или меньшей степени любим сплетничать. Но есть люди, которые при этом высмеивают других или пытаются причинить им боль. И, скорее всего, делают это за спиной.

Да, все мы в большей или меньшей степени любим сплетничать. Но есть люди, которые при этом высмеивают других или пытаются причинить им боль. И, скорее всего, делают это за спиной. Человек не контролирует свои эмоции. Для некоторых людей очень характерно проецировать свои чувства на других. Но если они делают это, обвиняя кого-то, даже безосновательно – то они не контролируют свои чувства и используют их для манипуляций.

Чтобы быть счастливым, вы должны научиться идентифицировать людей, которые вам вредят / Фото freepik

У человека есть комплекс жертвы. Проблема в том, что сначала мы верим всему, что такие люди говорят. Мы сопереживаем им и пытаемся понять их. Однако ненормально, когда человек ведет себя как жертва 24 часа в сутки 7 дней в неделю, и преуменьшает наши проблемы, потому что его проблемы якобы хуже.

Проблема в том, что сначала мы верим всему, что такие люди говорят. Мы сопереживаем им и пытаемся понять их. Однако ненормально, когда человек ведет себя как жертва 24 часа в сутки 7 дней в неделю, и преуменьшает наши проблемы, потому что его проблемы якобы хуже. Человек постоянно завидует. Зависть – это вполне человеческое чувство, но есть хорошая и есть плохая. Последняя заставляет некоторых людей желать зла тому, у кого все хорошо – и просто потому, что они хотели бы иметь то, что имеют другие.

Зависть – это вполне человеческое чувство, но есть хорошая и есть плохая. Последняя заставляет некоторых людей желать зла тому, у кого все хорошо – и просто потому, что они хотели бы иметь то, что имеют другие. Человек постоянно манипулирует. Практически каждый в своей жизни видел такого человека-манипулятора. Он считает, что всегда прав, что ему никогда не надо уступать, и даже шантажирует других, часто не осознавая этого.

Практически каждый в своей жизни видел такого человека-манипулятора. Он считает, что всегда прав, что ему никогда не надо уступать, и даже шантажирует других, часто не осознавая этого. Человек является глубоким пессимистом. Одно дело – быть реалистом, а другое – смотреть абсолютно на все с негативом. Это негативно сказывается и на нас, не давая возможности жить в спокойствии.

Когда мы распознаем таких людей, надо дистанцироваться от них как физически, так и эмоционально. Не спорить с ними, а отпустить. И тогда у них будет 2 варианта: либо улучшить свое поведение и отношение к нам, либо уйти из нашей жизни навсегда.