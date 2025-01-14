Иногда не столько то, что мы делаем, сколько то, как мы это делаем, может привести к незаинтересованности других. От недостатка внимания до эмоциональных стен или постоянного негатива – эти черты могут создавать пространство между вами и другими, пишет 24 Канал со ссылкой на Times Of India. Давайте подробнее рассмотрим 7 красных флажков, подкрепленных психологией, которые могут непреднамеренно оттолкнуть людей – и как их осознание может помочь укрепить ваши связи.

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Невнимательность или отвлечение

Когда кто-то невнимателен во время разговора, это может вызвать у собеседника ощущение, что он не представляет ценности. Постоянное отвлечение на проверку телефона или сосредоточенность приводит к отдалению. Будет трудно установить связь, когда собеседник не присутствует мысленно. Людям нравится, когда вы уделяете им все свое внимание, поскольку это показывает, что вы заботитесь о них и цените их.

Быть эмоционально недоступным

Если один человек скрывает свои чувства или не может говорить об эмоциях, это создает разобщенность для другого человека. Эмоциональная открытость дает близость и доверие; противоположное делает отношения поверхностными и не стоящими разговора. Речь идет не о чрезмерной открытости, а о готовности открыться, когда это важно; иначе это может превратиться в дружбу.

Эмоциональная недоступность разрушает отношения / Фото wavebreakmedia_micro

Чрезмерная ревность

Немного ревности может быть естественным, но когда они чрезмерные, то становятся слишком контролирующими. Постоянные вопросы о местонахождении партнера и о том, с кем он проводит время, начинают буквально душить. Здоровая ревность является отражением заботы, однако избыток ревности является симптомом неуверенности и недоверия. Любые отношения нуждаются в фундаменте доверия, без которого все разрушается.

Постоянный негатив

Когда человек всегда ожидает худшего или превращает все в негативную ситуацию, с ним не хочется быть рядом. Ничто никогда не кажется достаточно хорошим. Быть позитивным, даже в трудные времена, сближает, а не отталкивает людей и делает вызовы более управляемыми. Люди предпочитают людей, которые делают их лучше, а не хуже.

Плохие навыки общения

Может показаться, что человеку безразлично, если он не продолжает разговор или не задает никаких вопросов. Содержательный разговор необходим для построения отношений и лучшего понимания друг друга. Очень трудно установить настоящую эмоциональную связь, не имея возможности общаться и делиться идеями. Хорошая коммуникация позволяет другому человеку почувствовать, что его ценят и замечают.

Ваши навыки общения влияют на отношения / Фото jcomp

Отсутствие амбиций

С человеком, который не имеет амбиций, может быть очень неинтересно находиться рядом, поскольку может показаться, что он не имеет никакого направления в жизни. Люди, как правило, интересуются людьми с амбициями и теми, кто стремится к чему-то личному или профессиональному. Это делает отношения черствыми, будто между ними ничего не растет. Разделять с кем-то цель – это увлекательно и дает энергию для связи.

Использование ультиматумов

Ультиматумы заставляют кого-то действовать, и сами по себе они звучат немного манипулятивно. Когда вопрос ставят в ультимативной форме, нет места для здоровой дискуссии и компромисса. Люди обычно испытывают обиду на ультиматумы, вместо того, чтобы чувствовать себя способными делать выбор самостоятельно. Отношения, во всяком случае, должны строиться не для того, чтобы оказывать давление, чтобы получить желаемое, а для того, чтобы решать проблемы вместе, как команда.

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Во всем, что мы перечислили выше, радует один факт: все это можно изменить. Главное – делать это вовремя, чтобы не было слишком поздно.