Кажется, многолетний спор о том, является ли "Крепкий орешек" рождественским фильмом, или нет – в конце концов решен. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Так считать ли "Крепкий орешек" рождественским кино

Приближаясь к этому великому дню, многие из нас планируют устроить себе праздничный киномарафон. Возможно, вы устроите себе запойный просмотр всех частей "Гарри Поттера". Возможно, будете наслаждаться "Чудом на 34-й улице" или "Эльфом".

Ладно, а что же делать с лентой о Джоне Макклейне? Ежегодно возникает один и тот же спор – является ли "Крепкий орешек" рождественским фильмом? Боевик с Брюсом Уиллисом кажется наиболее противоречивым, когда речь идет о его праздничной принадлежности, что вызывает ежегодные дебаты. Vue Cinemas решил положить конец этому спору раз и навсегда.

В видеоролике для TikTok они твердо заявили, что "Крепкий орешек" – это действительно рождественский фильм, подкрепив свое утверждение тремя весомыми причинами.

Киноманы долго спорили, является ли "Крепкий орешек" рождественским фильмом, но одна страстная дискуссия развеяла сомнения скептиков, предоставив им веские доказательства. Она указывает на безошибочное присутствие рождественских елок на протяжении всего боевика 1988 года – неоспоримый признак того, что история разворачивается во время рождественских праздников.

Почему "Крепкий орешек" – рождественский фильм: смотрите видео

Представьте себе это: герой Брюса Уиллиса, Джон Макклейн, возвращается в Лос-Анджелес, чтобы отпраздновать Рождество со своей женой, но наталкивается на драму с захватом заложников на рождественской вечеринке в ее офисе.

Фанаты фильма получили дополнительное подтверждение от Vue, который настаивал на том, что поздравления с Рождеством и праздничные шутки персонажей усиливают декабрьскую атмосферу фильма. Даже пресловутый злодей Алана Рикмана – Ганс Грубер – напевает рождественскую песенку.

И последнее, что поражает в фильме Vue? Куча рождественских декораций, украшающих сцены, не оставляя никаких сомнений относительно того, когда происходит действие.

Однако, несмотря на то, что декорации кричат о Рождестве, многие утверждают, что они не вписываются в тесный, дружественный к детям формат, которого мы ожидаем от праздничных фильмов. И будем честными, "Крепкий орешек" далек от типичного слезливого фильма про объятия под елкой.

Пост Vue вызвал привычные разногласия среди киноманов: некоторые приветствуют фильм как настоящую рождественскую классику, тогда как недоброжелатели считают, что между "рождественским фильмом" и "фильмом, действие которого происходит на Рождество", есть существенная разница.

Один человек воскликнул: "Это не просто рождественский фильм, это лучший рождественский фильм". Другой подхватил: "Это действительно рождественский фильм".

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А как считаете вы? Можно ли "Крепкий орешек" назвать рождественским кино?