Здається, багаторічна суперечка про те, чи є "Міцний горішок" різдвяним фільмом, чи ні – врешті решт вирішена. Про це пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

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То чи вважати "Міцний горішок" різдвяним кіно

Наближаючись до цього великого дня, багато хто з нас планує влаштувати собі святковий кіномарафон. Можливо, ви влаштуєте собі запійний перегляд усіх частин "Гаррі Поттера". Можливо, насолоджуватиметесь "Дивом на 34-й вулиці" або "Ельфом".

Гаразд, а що ж робити зі стрічкою про Джона Макклейна? Щороку виникає одна й та сама суперечка – чи є "Міцний горішок" різдвяним фільмом? Бойовик з Брюсом Віллісом здається найбільш суперечливим, коли йдеться про його святкову приналежність, що викликає щорічні дебати. Vue Cinemas вирішив покласти край цій суперечці раз і назавжди.

У відеоролику для TikTok вони твердо заявили, що "Міцний горішок" – це справді різдвяний фільм, підкріпивши своє твердження трьома вагомими причинами.

Кіномани довго сперечалися, чи є "Міцний горішок" різдвяним фільмом, але одна пристрасна дискусія розвіяла сумніви скептиків, надавши їм вагомі докази. Вона вказує на безпомилкову присутність різдвяних ялинок протягом усього бойовика 1988 року – беззаперечна ознака того, що історія розгортається під час різдвяних свят.

Чому "Міцний горішок" – різдвяний фільм: дивіться відео

Уявіть собі це: герой Брюса Вілліса, Джон Макклейн, повертається до Лос-Анджелеса, щоб відсвяткувати Різдво зі своєю дружиною, але наштовхується на драму із захопленням заручників на різдвяній вечірці в її офісі.

Фанати фільму отримали додаткове підтвердження від Vue, який наполягав на тому, що привітання з Різдвом та святкові жарти персонажів підсилюють грудневу атмосферу фільму. Навіть горезвісний лиходій Алана Рікмана – Ганс Грубер – наспівує різдвяну пісеньку.

І останнє, що вражає у фільмі Vue? Купа різдвяних декорацій, що прикрашають сцени, не залишаючи жодних сумнівів щодо того, коли відбувається дія.

Проте, попри те, що декорації кричать про Різдво, багато хто стверджує, що вони не вписуються в тісний, дружній до дітей формат, якого ми очікуємо від святкових фільмів. І будьмо чесними, "Міцний горішок" далекий від типового сльозливого фільму про обійми під ялинкою.

Пост Vue викликав звичні розбіжності серед кіноманів: дехто вітає фільм як справжню різдвяну класику, тоді як недоброзичливці вважають, що між "різдвяним фільмом" і "фільмом, дія якого відбувається на Різдво", є суттєва різниця.

Одна людина вигукнула: "Це не просто різдвяний фільм, це найкращий різдвяний фільм". Інший підхопив: "Це справді різдвяний фільм".

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А як вважаєте ви? Чи можна "Міцний горішок" назвати різдвяним кіно?