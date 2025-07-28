О них в своем видео в ютубе рассказал "Кросятня". 24 Канал перескажет для вас мнение блогера, по его же словам, "помешанного на кроссовках".
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Какие модели кроссовок Adidas являются хитами этого лета 2025 года?
Эти 5 моделей кроссовок Adidas сочетают модный дизайн, комфорт и передовые технологии. Речь идет об OZMILLEN, FLOWBOOST, ADISTAR 3 (+ SPORTWEAR), RESPONSE SL и ADIZERO EVO SL. Далее о каждой паре подробнее.
- Adidas OZMILLEN – это современная интерпретация легендарных Ozweego с ретро-дизайном 90-х. Верх из вентилирующей сетки и вставками из кожзаменителя – и вид имеет стильный, и обеспечивает дыхание. Пеноматериал AD+ гарантирует мягкость и комфорт для ежедневного ношения. Цена от 3000 до 4000 гривен делает их доступными, особенно с частыми скидками.
- Adidas FLOWBOOST – новинка с классическим треугольным дизайном. Благодаря легкому пеноматериалу Ultra Boost Light эти кроссовки ощущаются невесомыми, а мягкая подошва обеспечивает комфорт для длительных прогулок. Верх из дышащей сетки идеален для лета, хотя модель может быть слишком узкой для широкой стопы. Ограниченную палитру цветов компенсирует цена в 3000 до 4000 гривен.
Лучшие летние кроссовки Adidas по доступной цене: смотрите видео от "Кросятня"
- Adidas ADISTAR 3 (+ SPORTWEAR) – беговые кроссовки с универсальным применением. Двухкомпонентный пеноматериал Repetitor обеспечивает комфорт как для бега, так и для ходьбы. Базовая версия имеет сетчатый верх, а Sportwear – более стильный 3D-дизайн из текстиля или кожзаменителя. Цена варьируется от 3500 до 6000 гривен, что делает их дороже, но этот расход оправдан.
- Adidas RESPONSE SL – поражают качеством материалов. Здесь замша, вентилирующая сетка с интересным рисунком и многочисленные технологии. Пара похожа на OZMILLEN, но превосходит те по удобству и деталями. С ценой 3500 – 4500 гривен это выгодное предложение для тех, кто ищет качество за разумные деньги.
- Adidas ADIZERO EVO SL – идеал для лета благодаря минималистичному дизайну и пеноматериалу Light Strike Pro, который балансирует мягкость для ходьбы и поддержку для бега. Широкий носок и тонкая сетка добавляют комфорта, а цена около 5000 гривен оправдана универсальностью.