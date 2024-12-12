23-летняя Лили Филлипс переспала с более чем сотней мужчин за день в октябре, чтобы создать скандальный контент для своей страницы в социальных сетях, которая работает по подписке. Недавно она рассказала об этом эксперименте, пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

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Принес ли секс удовольствие?

Но, несмотря на то, что раньше она настаивала, что ей понравился экстремальный трюк, весь этот секс не принес ей удовольствия.

Иногда я чувствую себя таким роботом, – призналась Филлипс в документальном фильме, снятом Джошем Питерсом. – Я переспала со 100 мужчинами за один день.

Британская секс-работница сдерживала слезы, вспоминая тот день. Хотя это был мгновенно оживленный подвиг, он не очень запомнился молодой женщине.

"Сейчас я могу вспомнить пять, шесть, десять парней, которых я помню, и это все. Но это просто странно, не так ли? Если бы у меня не было видео, я бы и не знала, что переспала с сотней", – признается она.

Лили со слезами на глазах вспоминает секс-марафон / Скриншот из видео

Филлипс поделилась, что не только физическая близость от секса с таким количеством мужчин заставила ее чувствовать себя "так плохо", но и разочарование от того, что она не смогла поговорить с ними, или даже не была заинтересована в этом.

Она сказала, что разговаривать с ними также было "трудно", и рассказала, как один мужчина пожаловался, что они проговорили только две минуты, хотя она заранее сказала, что они будут разговаривать около пяти минут.

Звезда OnlyFans продолжала сдерживать слезы, хотя ее красные, опухшие глаза показывали, что она уже сломалась.

Когда ее спросили, считает ли она себя виноватой в том, что не смогла пообщаться с каждым мужчиной в течение определенного времени, Филлипс объяснила, что чувствует, что разочаровала своих поклонников.

Думаю, когда ты пообещал что-то людям, которые тебя поддерживают, трудно их подвести,

– сказала она.

Секс-работница также призналась, что еще не переосмыслила то, что она сделала в тот день, но сказала, что не забудет день своего эмоционального интервью. Сцена заканчивается тем, что она плачет и ее успокаивают.

Хочет переспать с 1000 мужчин

В другой части документального фильма Филлипс поделилась, что не рекомендует делать то, что сделала она, признав, что это было "более напряженно, чем она думала".

Это не для слабых девушек, если честно – это было тяжело. Не знаю, рекомендовала бы я это. Это совсем другие ощущения. Это просто один вход, один выход, это очень напряженное ощущение,

– сказала она.

Однако, несмотря на обсуждение того, насколько плохо для ее психического и физического здоровья было спать со 100 мужчинами за 24 часа, Филлипс недавно заявила, что планирует заниматься сексом с 1 000 мужчин за день. Филлипс заявила, что хочет принять новый вызов в январе.

"1000 мужчин за 24 часа. Кастинг мужских талантов. Только 18+. Место проведения – TBC", – написала она в социальных сетях.

Лили планирует переспать с 1000 мужчин за сутки / Скриншот со страницы Филлипс

Девушка рассказала, что к этой идее она пришла вместе со своим ассистентом. И что она не может дождаться, ведь это будет мировой рекорд. Для нее – это настоящий вызов.

Обратим внимание! Сейчас мировой рекорд принадлежит Лизе Спаркс, звезде фильмов для взрослых, которая в 2004 году на мероприятии секс-индустрии в Польше за один день переспала с 919 мужчинами.

"Буду с вами абсолютно откровенной: это событие – единственное, о чем я жалею за 23 с лишним года работы в порноиндустрии до сегодняшнего дня. Это также была ЕДИНСТВЕННАЯ работа, которую я согласилась выполнять исключительно за деньги", – написала Спаркс, более известная под своим порно-псевдонимом Лиза Спаркс, на своем вебсайте.

Сиднейский врач доктор Зак Тернер, который специализируется на профилактике здоровья и благополучия, предупредил, что если "довести до крайности", то такая деятельность может нанести вред организму.

Секс, по своей сути, является физически сложной деятельностью, которая привлекает различные мышцы, сердечно-сосудистую систему и высвобождение эндорфинов,

– сказал он в интервью.

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По его словам, в умеренных количествах это похоже на полезную тренировку, что способствует снятию стресса, укреплению сердечно-сосудистой системы и эмоциональной связи. Однако, если доводить до крайности, например, 24-часовой сексуальный марафон, физические и физиологические последствия могут быть серьезными.