Сейчас ему 39, но он забавляется игрушками. 24 Канал со ссылкой на Daily Star рассказывает эту неожиданную историю.

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Иногда нам всем нужны перемены: что учудил Дэмьен Муретти

Дэмьен Муретти – мужчина из Эссекса, много лет работавший в сфере услуг, управляя одной из крупнейших в стране компаний по перевозке и хранению вещей. Теперь его жизнь изменилась.

Он бросил все и основал компанию по производству игрушек для взрослых – чтобы помочь женщинам и мужчинам наладить связь со своим телом.

Я перевозил таких людей, как тогдашний премьер-министр Кэмерон и канцлер Осборн, а также бесчисленное количество членов кабинета министров, политиков, телезвезд и спортсменов,

– вспоминал Дэмьен.

А потом у него родился второй ребенок, и мужчина захотел более равномерного баланса между домашней и рабочей жизнью.

Ему очень нравился творческий процесс воплощения идей в жизнь, и он хотел найти сферу, где был бы ежедневно задействован. А поскольку он всегда увлекался сексуальным здоровьем, то следующий шаг казался вполне логичным.

Мужчина бросил все и основал компанию по производству игрушек для взрослых / Фото Damien Muretti

Эта отрасль просто переполнена ловушками и препятствиями. Даже открыть банковский счет, связанный с индустрией, безумно сложно. Но я всегда считал, что нужно доводить до конца все, что ты задумал,

– говорит Муретти.

А задумал он продвигать идею нормализации здоровой половой жизни и создания времени для сексуального здоровья как части повседневности. И сейчас Дэмиен чрезвычайно счастлив на своей новой работе. Он испытывает страсть к тому, чтобы помогать своим клиентам жить более полноценно, в том числе и в спальне.

Когда мы выросли, то потеряли нашу игровую площадку, нашу коробку с игрушками, с которой мы могли бы учиться и исследовать новые вещи. Сейчас многие из нас находит эту исследовательскую забаву в спальне. Наша надежда и миссия – принести эти "коробки с игрушками" в больше спален,

– объяснил мужчина.

Его компания Bed Nerdz поощряет людей к игре и пробовать что-то новое. Звучит замечательно, не так ли?