Так, на днях она выложила очень жаркое фото. На нем Джейделин позирует в купальнике, но несколько тесном. Так, бра на ней едва скрывает пышный бюст красавицы.

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Джейделин щеголяет пышными формами

Надеюсь, полиция Инстаграма не придет за мной из-за этого,

– написала она иронично.

Джейделин снялась в тесном купальнике / Фото из инстаграма Джейделин

Джейделин своими роскошными формами может не угодить модераторам Инстаграма. Но мы знаем, кому она точно угодила. Ее подписчики в восторге от красавицы. Они буквально засыпали ее как лайками, так и комментариями:

"Слишком горячо";

"Ха-ха, я уже представил тебя в наручниках";

"Полиция Инстаграма всегда прячется";

"Вау, просто фантастическая";

"Мам, ты под арестом";

"Такая сексуальная";

"У тебя потрясающий внешний вид";

"Горячая, сексуальная, очаровательная красавица";

"Я влюблен в тебя";

"Очень милая".

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Поклонники Джейделин в восторге от нее. Нам тоже нравится то, что певица публикует в своем инстаграме. Если вы хотите видеть ее свежие публикации одними из первых, то айда подписываться на нее!