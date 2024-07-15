Ей удалось одержать победу среди 10 претенденток на этот титул. В традиционной рубрике #Девушка_дня Gentelman 24 расскажет вам о Кензе Лейли. Айда знакомиться с обладательницей титула "Мисс Искусственный Интеллект".
Стоит внимания Ярослава Магучих: какими фото делится спортсменка, которая установила мировой рекорд
Что стоит знать о победе Кензы Лейли
Кенза Лейли из Марокко. Она лайфстайл-инфлюенсерка. У красавицы, созданной ИИ, более 207 тысяч подписчиков в инстаграме и 45 тысяч – в тиктоке.
Обратим внимание, что Кенза – абсолютное творение ИИ. Все, начиная от ее изображений и подписей к постам, и заканчивая речью на церемонии награждения, – сгенерировано Искусственным Интеллектом.
Победа в конкурсе "Мисс ИИ" еще больше мотивирует меня продолжать работать над развитием технологии искусственного интеллекта,
– сказала Лейли в видеозаписи речи.
По ее словам, ИИ – не просто инструмент. Кенза считает, что это трансформационная сила, способна разрушать отрасли, бросать вызов нормам, а также создавать возможности там, где их раньше не существовало вообще.
Кенза Лейли – "Мисс ИИ" / Фото из инстаграма Кензы
По мере того, как мы движемся вперед, я стремлюсь способствовать разнообразию и инклюзивности в этой области, гарантируя, что каждый имеет место за столом технологического прогресса,
– подчеркнула она.
Что касается Лейли, то ее создала Мириам Бесса. Говорится об основательнице ИИ-агентства Phoenix AI. После победы Кензы она получила 5 тысяч долларов наличными, поддержку на Fanvue, а также услуги публициста, чтобы популярность модели выросла.
К слову, в этом конкурсе второе место заняли Лалина Валина из Франции, а также Оливия Си из Португалии.
Какие фото публикует в сети
Кенза носит хиджаб. Поэтому ни одного откровенного или хотя бы немного соблазнительного кадра в ее инстаграме искать не стоит. В то же время можно смело отметить, что она настоящая икона стиля. И ею могут вдохновляться другие девушки и женщины, которые носят хиджаб.
Кенза очень стильно одевается / Фото из инстаграма Кензы
Фото Кензы во время прогулки / Фото из инстаграма Кензы
Солнечный кадр Кензы / Фото из инстаграма Кензы
Кенза носит изысканный хиджаб / Фото из инстаграма Кензы
Также Кензе очень подходит деним / Фото из инстаграма Кензы
Кенза во время отдыха в Барселоне / Фото из инстаграма Кензы
А еще Кенза заботится об окружающей среде / Фото из инстаграма Кензы
Смотрите также В сети в восторге от горячей модели в футбольной форме, но мало кто видит важный момент
В следующий раз мы расскажем о Лалине Валине. Французская модель, созданная ИИ, тоже безумно популярна и стоит вашего внимания.