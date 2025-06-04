Персональный тренер coachwithtattoos в инстаграме поделился 5 простыми упражнениями, которые могут отдалить эти проблемы. 24 Канал расскажет о них подробнее.

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Персональный тренер убеждает, что его 5 упражнений помогут вам избавиться от боли в спине и шее

Тренер уверяет, что его комплекс из 5 упражнений помогает уменьшить дискомфорт, улучшить подвижность и облегчить нагрузку на позвоночник. И что он идеально подходит для людей с сидячим образом жизни или проблемами со спиной.

Вот эти упражнения:

Одна рука за голову, противоположная давит на колено извне. Развиваем грудной отдел, делаем вдох на раскрытии. Фиксируемся на каждую сторону максимальное количество времени.

Подбородок прокатываем от плеча до плеча. Нужно сделать не просто полуоборот, а сделать это без отрыва от себя.

Если вы целый день сидите, эти упражнения могут изменить вашу жизнь: смотрите видео от coachwithtattoos

Рука обнимает другую и тянет ее к себе, делая круговой оборот. Это упражнение на расслабление плеча и лопатки, чтобы избавиться от скованности в шее и спине.

Круговые вращения туловищем, чтобы улучшить кровообращение и подвижность.

Нога на ногу, только так, чтобы было комфортно. Далее наклон вперед, и удержать его сколько возможно, не давая колену подниматься. Сначала на одну так ногу, потом на другую.

Заметим, что эти упражнения не требуют специального оборудования. То есть вы спокойно можете делать их дома, в офисе, причем, как ни парадоксально, даже не вставая с кресла.

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Единственный нюанс – их, как и любые упражнения, надо выполнять регулярно. И тогда вы можете уменьшить свою боль, улучшить осанку и вернуть легкость движениям.

И, конечно, очень важно в любом случае проконсультироваться с врачом, чтобы вовремя выявить возможные серьезные проблемы с позвоночником.