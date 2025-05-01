Это упражнение может выполнять каждый, и вы очень зря не обращали на него раньше внимания

Дон Саладино является персональным тренером многих звезд Marvel. Это Себастьян Стэн, Скарлетт Йоханнссон и Райан Рейнольдс. А еще он через соцсети учит и мотивирует людей со всего мира.

Поэтому если кто-то и знает, какое упражнение является лучшим для поддержания физической формы, то это он. 24 Канал благодаря GQ также назовет его для вас.

Смотрите также Тренер звезд Marvel рассказал, какие приседания следует делать, чтобы увидеть супергеройские результаты

Лучшее упражнение для лучшей физической формы, по мнению тренера звезд Marvel

Дон Саладино говорит, что нужно переносить грузы. И именно это – одно из лучших упражнений для построения вашей хорошей физической формы.

Тренер звезд Marvel в своих социальных сетях объяснил, что это упражнение в любых вариантах является отличным выбором, каким бы ни был ваш уровень подготовки. Потому что это просто поднятие веса и движение.

Это движение, которое не требует особых навыков. Если вы только начинаете, поднимите вес и идите. Если вы более опытный, увеличивайте вес и бросьте себе вызов,

– пишет Саладино.

Что еще делает это упражнение лучшим? Его универсальность. Выполнение одной рукой, в стойке, с подъемом веса над головой – без разницы, потому что любой вариант позволяет развить "настоящую силу, испытывая мышцы туловища, улучшить хват, осанку и контроль плеч".

Тренер звезд Marvel показал пример упражнения, которое считает лучшим для поддержания физической формы: смотрите видео donsaladino

Заметьте, что это упражнение фактически имитирует движение, которое мы делаем едва ли не каждый день, неся сумки, детей или какие-то предметы. Так почему же этих движений до сих пор нет в ваших тренировках? Ведь "стабилизироваться и двигаться под нагрузкой – это именно то, что нам нужно как в спорте, так и в жизни".

К слову, другой звездный тренер, Люк Зокки, работающий с Крисом Хемсвортом, советует тренировки по системе HIRT. Она базируется на последовательном выполнении силовых упражнений без отдыха между ними, но с отдыхом между подходами. А ее цель – поддерживать интенсивность на максимальном уровне, даже если движения не являются типичными для кардио.