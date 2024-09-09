Так какие же парфюмы для мужчин этого знака Зодиака можно считать самыми лучшими? Рассмотрим особенности Девы, и тогда сформулируем ароматическую интерпретацию.

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Личность Девы

Мужчины знака Девы обычно имеют широкий спектр взглядов и отличный интеллект. Они имеют аналитический склад ума, поэтому рассматривают все возможности, прежде чем выбрать одну. Они не спешат с решениями и являются рациональными, стремятся к перфекционизму и педантичности.

Будучи знаком земли, они крепко стоят на ней. А также любят быть занятым и чувствовать себя нужными. Наконец, они требовательны – как к себе, так и к людям, которые их окружают. И для них важное значение имеет их здоровье, они заботятся о своем питании и стараются заниматься физическими упражнениями.

Ароматы для Девы

Имея лучшее представление о личности этого знака, мы можем понять, какие духи подойдут для мужчин, родившихся в Девах. Связь с землей намекает на мох, кустарники и папоротники (пачули и ветивер), то есть травяные и земляные духи.

Зная особенности Девы, можно сформулировать ароматическую интерпретацию для них / Коллаж 24 Канала фото freepik

Как лейтмотив можно брать чистые и холодные аккорды, духи с кардамоном (горьковатая нота), альдегидами (синтетический аромат, напоминающий о чистоте) и травами, как мята и шисо (холодные аккорды). В верхних нотах должна быть свежесть, в сердце – цветочные аккорды и легкая древесина, а самые интенсивные ингредиенты – в базовых нотах.

Вот 3 лучших варианта, которые соответствуют этим параметрам: