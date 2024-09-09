Так какие же парфюмы для мужчин этого знака Зодиака можно считать самыми лучшими? Рассмотрим особенности Девы, и тогда сформулируем ароматическую интерпретацию.
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Личность Девы
Мужчины знака Девы обычно имеют широкий спектр взглядов и отличный интеллект. Они имеют аналитический склад ума, поэтому рассматривают все возможности, прежде чем выбрать одну. Они не спешат с решениями и являются рациональными, стремятся к перфекционизму и педантичности.
Будучи знаком земли, они крепко стоят на ней. А также любят быть занятым и чувствовать себя нужными. Наконец, они требовательны – как к себе, так и к людям, которые их окружают. И для них важное значение имеет их здоровье, они заботятся о своем питании и стараются заниматься физическими упражнениями.
Ароматы для Девы
Имея лучшее представление о личности этого знака, мы можем понять, какие духи подойдут для мужчин, родившихся в Девах. Связь с землей намекает на мох, кустарники и папоротники (пачули и ветивер), то есть травяные и земляные духи.
Зная особенности Девы, можно сформулировать ароматическую интерпретацию для них / Коллаж 24 Канала фото freepik
Как лейтмотив можно брать чистые и холодные аккорды, духи с кардамоном (горьковатая нота), альдегидами (синтетический аромат, напоминающий о чистоте) и травами, как мята и шисо (холодные аккорды). В верхних нотах должна быть свежесть, в сердце – цветочные аккорды и легкая древесина, а самые интенсивные ингредиенты – в базовых нотах.
Вот 3 лучших варианта, которые соответствуют этим параметрам:
- Iris Celadon, Giorgio Armani. Аромат, где цветок ириса является главным героем, но его сопровождают кардамон и альдегиды, а пачули закрывает композицию. Организованный и рациональный парфюм, который не преподносит ольфакторных сюрпризов, но постепенно покоряет нос.
- L'Eau Rêvée D'Hubert, Sisley. Ароматная чистота – вот как можно описать этот парфюм. Мята и шисо – ключ к приданию всему аромату свежести и легкости. Аромат имеет земляные нотки, поскольку содержит мох, кедр и пачули.
- Egoiste Platinum, Chanel. Свежие и чистые, эти духи предлагают энергичный мужской аромат, взяв за основу запах папоротника. Эликсир, который идеально сочетается с кожей земного знака.