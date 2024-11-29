А еще они – прямое приглашение к близости. Духи Versace, которые, по мнению мужского портала GQ, стоит попробовать, приводит 24 Канал.
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Лучшие духи Versace, которые заслуживают награды
Аромат может быть субъективным, но ценителям есть на что обратить внимание, распознавая драгоценности в коллекции любого бренда. От верхних нот до качества ингредиентов и даже интенсивности аромата. Адриан Кларк из GQ имеет более чем 25-летний опыт оценки лучших парфюмов для мужчин. И вот какие он выделил как действительно особенные.
Versace Eros.
- Ольфакторное семейство: восточные, фужерные.
- Концентрация: духи.
- Мотивация: повышение уверенности в себе.
Используя голову Медузы как свою мгновенно узнаваемую торговую марку, Versace всегда имел родство с греческой мифологией. Поэтому вполне логично, что его флагманский мужской аромат назван в честь Эроса, греческого бога плотской любви. Этот парфюм мощный, страстный и смелый. Идеальный аромат для вечернего свидания: он держится долго, придает внутренней силы и уверенности.
Versace Santal Boisé.
- Ольфакторное семейство: древесные, пряные.
- Концентрация: парфюмированная вода.
- Настроение: чувственное.
Это из линейки Atelier Versace, вдохновленной кутюрным бизнесом модного дома. Ароматы сложные, эксклюзивные, с использованием редких и драгоценных ингредиентов. Santal Boisé создан Кристофом Рейно, и это один из самых традиционно мужских парфюмов в коллекции.
Эрос вдохновил на создание лучших духов Versace / Смотрите фото производителя
Versace Eau Frâiche Man.
- Ольфакторное семейство: цитрусовые, древесные, водные.
- Концентрация: туалетная вода.
- Мотивация: стимулирующий.
Идеальный аромат для отдыха, свободный и радостный, свежий и немного дикий, полон харизмы и уверенности в себе. Он обладает почти тонизирующими свойствами и буквально заставляет вас улыбаться. Абсолютная классика.
Versace Energy.
- Ольфакторное семейство: цитрусовые, ароматические.
- Концентрация: парфюмированная вода.
- Мотивация: бодрящий.
Eros сейчас является полностью сформированной семьей мужских ароматов, с адаптациями для почти каждого вкуса. Eros Energy – это чистый цитрусовый аромат, бодрящий, то есть делающий именно то, что написано на банке. Мощный, стойкий и яркий.
Versace Dylan Blue.
- Ольфакторное семейство: ароматические, фужерные.
- Концентрация: туалетная вода.
- Настроение: утонченное.
Названный в честь греческого острова, Dylan Blue pour Homme вдохновлен диким и драматичным ландшафтом средиземноморского побережья. Это сильный и типично мужской аромат. Идеальный подарок отцу на Рождество.
Versace Pour Homme.
- Ольфакторное семейство: ароматические, фужерные.
- Концентрация: туалетная вода.
- Мотивация: уверенный в себе.
Это олдскульный аромат, полон характера и традиционно мужской: обаятельный, сдержанный, но уникальный.