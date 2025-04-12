Занятия спортом для правильного функционирования нашего мозга так же критичны. Какие именно? 24 Канал со ссылкой на GQ имеет ответ, обоснованную научным исследованием.

Смотрите также Как достичь увеличения продолжительности жизни мышц: 3 ключевых момента

Как улучшить память и заботиться о ней ежедневно: советы экспертов

Ученые постоянно изучают влияние физической активности на работу мозга, ища те упражнения, которые являются наиболее полезными. Известно, что силовые и кардиотренировки являются важными, но есть еще 2 вида, которые стоит попробовать.

Нейробиолог Эд Эргенцингер назвал их, опираясь на данные недавнего исследования Бена Сингха из Университетом Южной Австралии. Это йога и тайцзи. Они прекрасно подходят для улучшения памяти и работы мозга.

Какие упражнения являются наиболее полезными для ума? Наука имеет ответ / Фото freepik

И это не столько из-за физических усилий, они там не сверхмощные, сколько из-за того, что они предлагают "сложные схемы движений, практики осознанности и повышенную умственную концентрацию". А вот эти все факторы способны "способствовать когнитивной стимуляции независимо от физических нагрузок".

Тайцзи, в частности, полезна для памяти, потому что требует точного запоминания каждого движения, а затем их последовательности. То же касается йоги, хотя в отношении нее ученые акцентируют на связи между умом и телом в дополнение к дыхательным упражнениям.

Итак, даже самые мягкие и расслабляющие занятия могут иметь значительное влияние на когнитивные функции, независимо от того, сколько вам лет и в какой вы физической форме. И все, что вам для начала надо – записаться на занятия или практиковать дома.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.