Фотографии MamaRika опубликовала на своей странице в инстаграме. Подписчики певицы в восторге как от певицы, так от контента, которым она поделилась.
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MamaRika примерила соблазнительный образ
Звезда выложила в инстаграме две фотографии со съемки. На них она позирует в темных брюках. А вот сверху на ней – бюстье, которое имитирует кольчугу. Такой смелый образ позволил вдоволь похвастаться роскошными изгибами певицы.
MamaRika снялась в смелой фотосессии / Фото из инстаграма MamaRika
Поклонники певицы не смогли сдержать восторга. Они не только были максимально щедрыми на лайки, но и буквально засыпали ее комментариями и комплиментами. Традиционно оставляем часть из них здесь:
- "Так вот какое оно, бабье лето";
- "Ох, горячее-горячее-горячее";
- "Боже, какая красота. Я просто не могу";
- "Опять на ночь такая жара";
- "Красивая! Талантливая! Харизматичная! Просто эротический огонёк";
- "Мамочка дает жару";
- "Секси мама";
- "Красавица";
- "Королева";
- "Невероятная".
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Если вы до сих пор не подписались на MamaRika, то айда это исправлять немедленно же. Эта красавица однозначно заслуживает того, чтобы быть в вашем списке. Вы же сможете одними из первых наслаждаться контентом, которым она делится в сети.