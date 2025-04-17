Эксперты считают, что водители могут пользоваться фотографиями, сделанными искусственным интеллектом, чтобы преувеличить повреждения автомобиля. Цель: получить большую страховую выплату, пишет 24 Канал со ссылкой на The Express. И это, считают специалисты, может негативно повлиять на автомобильную индустрию.

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Искусственный интеллект против страховых компаний

Эксперты отмечают, что генеративные соревновательные сети (Generative Adversarial Networks, GAN), которые внедрили в течение последних нескольких месяцев в основных инструментах генерации изображений, вероятно, все лишь ухудшили. По их мнению, человечество движется к тому, что специалисты не смогут определить, является ли фото аутентичным, или его изменили с помощью искусственного интеллекта. По словам главного технического директора FleetCheck Нила Авента, поддельные фотографии становятся все более правдоподобными.

Если вы возьмете изображение автомобиля, который попал в аварию, и попросите ИИ "добавить царапины и легкие вмятины вдоль дверной панели" сегодня, то результат будет гораздо убедительнее, чем это было даже в прошлом году,

– подчеркнул он в FleetNews.

Поэтому, люди могут просить ИИ усилить эффект повреждений, чтобы получить большую сумму возмещения от страховых компаний.

Так, прошлом году в страховой компании Zurich предупредили, что наблюдают "всплеск мошенничества", когда злоумышленники используют ИИ для создания искусственных страховых возмещений. Говорят, что некоторые примеры включают полностью сфабрикованные счета за ремонт, инженерные отчеты и сметы на ремонт.

К слову! Все это может не пугать новичка Формулы-1 Кими Антонелли. Ему подарили Mercedes-AMG GT, но ездить на нем он не сможет, и вот почему.



Мошенники хотят раскрутить страховые компании на деньги / Фото freepik

Мошенникам не нужно выходить из дома

Специалисты отметили, что для участников дорожного движения быстро становится возможным "создать мошенническое заявление о возмещении убытков, не выходя из-за компьютера".

Руководитель отдела по борьбе с мошенничеством компании Zurich Скотт Клейтон отметил, что у страховой есть базовые проверки заявок. В то же время он предположил, что индустрия в целом нуждается в создании эффективной технологии, с помощью которой можно было бы выявлять фальшивые заявления о выплате страховых возмещений.

Вместе с тем Нил Авент добавил, что водители должны играть важную роль в предотвращении мошенничества. Им следует фотографировать и фиксировать повреждения сразу же после столкновения.

Владельцы автопарков должны осознавать растущий потенциал мошенничества и его влияние на их страховые расходы,

– добавил он.

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Также он призвал участников ДТП фотографировать не только собственное транспортное средство, но и другие, попавшие в это дорожно-транспортное происшествие. Таким образом страховая будет иметь более высокие шансы не попасть на крючок тех, кто хочет нажиться на ней.