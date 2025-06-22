Важное для водителей: имеет ли право полиция останавливать вас просто так в 2025 году

Может ли полиция остановить авто без причины? Короткий ответ – нет, не может. Впрочем, ситуация, когда правоохранители останавливают автомобиль, является распространенной, и водителям стоит знать об этом кое-что важное.

Речь идет прежде всего о законных причинах остановки, которые четко регламентированы Законом Украины "О Национальной полиции", в частности статьей 35. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

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Какие есть законные причины для остановки автомобиля полицией

Итак, 35 статья закона о Нацполиции содержит исчерпывающий перечень оснований для остановки автомобиля. В 2025 году он актуален, и все его пункты действуют даже во время военного положения.

Действующее законодательство предусматривает, что у полиции есть право останавливать транспортное средство по 11 причинам. Вот они:

Нарушение правил дорожного движения. Это про проезд на красный свет, превышение скорости, отсутствие ремня безопасности, неправильную тонировку стекол и тому подобное.

Это про проезд на красный свет, превышение скорости, отсутствие ремня безопасности, неправильную тонировку стекол и тому подобное. Техническая неисправность автомобиля. Это если на вашем авто повреждены фары, разбитый номерной знак и тому подобное.

Это если на вашем авто повреждены фары, разбитый номерной знак и тому подобное. Подозрение в правонарушении. Это если полиция располагает информацией о возможной причастности водителя или пассажиров к правонарушению.

Это если полиция располагает информацией о возможной причастности водителя или пассажиров к правонарушению. Розыск транспортного средства. Вдруг автомобиль есть в базе розыска, тогда его имеют право остановить.

Вдруг автомобиль есть в базе розыска, тогда его имеют право остановить. Привлечение водителя к расследованию. Полиция имеет право останавливать авто ради информации о ДТП или других чрезвычайных ситуациях.

Закон о Нацполиции содержит исчерпывающий перечень оснований для остановки авто / Коллаж 24 Канала фото freepik и Валентины Полищук

Оказание помощи. Случается, полиции нужна помощь водителя как свидетеля, или надо перевезти пострадавшего.

Случается, полиции нужна помощь водителя как свидетеля, или надо перевезти пострадавшего. Ограничение движения. Это когда есть официальное решение о временном ограничении движения, например из-за аварии или массовых мероприятий.

Это когда есть официальное решение о временном ограничении движения, например из-за аварии или массовых мероприятий. Опасная перевозка груза. Это если полиция замечает, что на авто закреплен груз так, что это создает угрозу для других.

Это если полиция замечает, что на авто закреплен груз так, что это создает угрозу для других. Использование спецсигналов. Бывает, люди неправомерно ставят на свои авто маячки, сирены и другие специальные сигналы.

Бывает, люди неправомерно ставят на свои авто маячки, сирены и другие специальные сигналы. Авто на иностранных номерах. Полиция может остановить его, чтобы проверить документы.

Полиция может остановить его, чтобы проверить документы. Побег военнопленного. Это если есть информация, что в авто может находиться военнопленный, который является беглецом.

Добавим, что проверка военно-учетных документов сама по себе не является законным основанием для остановки автомобиля.

Обратите внимание: полицейский обязан сообщить водителю конкретную причину остановки, иначе его действия будут незаконными, и водитель может обжаловать их в суде.

Подытожим. Остановка авто без причины – незаконна. Но существует широкий перечень законных причин – их 11, и полиция должна проинформировать, если останавливает ваше авто, по какой именно причине это произошло.