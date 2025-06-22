Важное для водителей: имеет ли право полиция останавливать вас просто так в 2025 году
- Полиция имеет право останавливать автомобиль по 11 законным причинам, которые определены Законом Украины "О Национальной полиции", в частности статьей 35.
- Полицейский обязан сообщить водителю конкретную причину остановки, иначе его действия могут быть обжалованы в суде.
Может ли полиция остановить авто без причины? Короткий ответ – нет, не может. Впрочем, ситуация, когда правоохранители останавливают автомобиль, является распространенной, и водителям стоит знать об этом кое-что важное.
Речь идет прежде всего о законных причинах остановки, которые четко регламентированы Законом Украины "О Национальной полиции", в частности статьей 35. 24 Канал расскажет об этом подробнее.
Смотрите также Сколько стоит техпаспорт на авто: государственные тарифы 2025 года
Какие есть законные причины для остановки автомобиля полицией
Итак, 35 статья закона о Нацполиции содержит исчерпывающий перечень оснований для остановки автомобиля. В 2025 году он актуален, и все его пункты действуют даже во время военного положения.
Действующее законодательство предусматривает, что у полиции есть право останавливать транспортное средство по 11 причинам. Вот они:
- Нарушение правил дорожного движения. Это про проезд на красный свет, превышение скорости, отсутствие ремня безопасности, неправильную тонировку стекол и тому подобное.
- Техническая неисправность автомобиля. Это если на вашем авто повреждены фары, разбитый номерной знак и тому подобное.
- Подозрение в правонарушении. Это если полиция располагает информацией о возможной причастности водителя или пассажиров к правонарушению.
- Розыск транспортного средства. Вдруг автомобиль есть в базе розыска, тогда его имеют право остановить.
- Привлечение водителя к расследованию. Полиция имеет право останавливать авто ради информации о ДТП или других чрезвычайных ситуациях.
- Оказание помощи. Случается, полиции нужна помощь водителя как свидетеля, или надо перевезти пострадавшего.
- Ограничение движения. Это когда есть официальное решение о временном ограничении движения, например из-за аварии или массовых мероприятий.
- Опасная перевозка груза. Это если полиция замечает, что на авто закреплен груз так, что это создает угрозу для других.
- Использование спецсигналов. Бывает, люди неправомерно ставят на свои авто маячки, сирены и другие специальные сигналы.
- Авто на иностранных номерах. Полиция может остановить его, чтобы проверить документы.
- Побег военнопленного. Это если есть информация, что в авто может находиться военнопленный, который является беглецом.
Добавим, что проверка военно-учетных документов сама по себе не является законным основанием для остановки автомобиля.
Обратите внимание: полицейский обязан сообщить водителю конкретную причину остановки, иначе его действия будут незаконными, и водитель может обжаловать их в суде.
Подытожим. Остановка авто без причины – незаконна. Но существует широкий перечень законных причин – их 11, и полиция должна проинформировать, если останавливает ваше авто, по какой именно причине это произошло.