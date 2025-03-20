Пара поссорилась из-за того, как нужно наливать жидкий порошок: вирусное видео из тиктока

Одна женщина из Австралии "вывесила грязное белье" своего парня в тиктоке, показав проблему с жидким стиральным порошком. Она отругала мужчину за то, как он этот порошок использует, так и тот не полез за словом в карман.

Так какой же именно вопрос вызвал такое несогласие в паре, что дошло до ссоры? Расскажет 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Проблема с крышкой: как метод стирки стал причиной серьезного конфликта в паре

Дискуссия возникла вокруг такого вопроса: когда вы стираете, то наливаете жидкое стиральное средство в крышку, а потом в машинку, или заливаете средство непосредственно в машинку, или наполняете колпачок и бросаете его в стиралку вместе с одеждой?

Любимый авторши видео, что стало вирусным в тиктоке и набрало под 7 миллионов просмотров, положил крышечку со средством прямо в стиральную машину. Женщина назвала это "психованным поступком".

Я только что спросила своего парня, где крышка от жидкого стирального порошка, а он ответил: "О, я просто наполняю ее и бросаю?",

– написала она в комментарии к видео.

То есть бросает с одеждой. И при этом парень был абсолютно убежден, что его метод "нормальный", и даже доказывал это, ища на этикетке порошка соответствующую инструкцию.

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В комментариях к видео можно увидеть много разных мнений. Кто-то поддержал женщину, но многие люди стали и на сторону парня.

"Я делаю так же, чтобы крышка не была покрыта остатками мыла".

"Он прав, но скажите ему, что мы сказали, что он не прав".

"За все свои 26 лет на Земле я никогда не видел и не слышал, чтобы кто-то бросал крышку в стиральную машину".

"Вы что, запекаете свои мерные стаканчики в хлебе?"

еще один пользователь тиктока обнаружил, что если прочитать мелкий шрифт на крышке бутылки от Tide, то именно так там и написано делать. То есть крышечку можно стирать вместе с одеждой.

Действительно, основные бренды стиральных средств изготавливают колпачки, которые можно бросать в стирку, но не все. Поэтому все-таки и прежде всего – надо внимательно читать инструкцию.