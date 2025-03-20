Пара поссорилась из-за того, как нужно наливать жидкий порошок: вирусное видео из тиктока
- Женщина из Австралии рассказала в тиктоке о ссоре с парнем из-за того, как он использует крышку от жидкого стирального порошка, бросая ее в стиральную машину вместе с одеждой.
- Комментарии к видео были разнообразными: некоторые поддерживали женщину, другие соглашались с парнем, ссылаясь на инструкции производителей, допускающие стирку крышки вместе с одеждой.
Одна женщина из Австралии "вывесила грязное белье" своего парня в тиктоке, показав проблему с жидким стиральным порошком. Она отругала мужчину за то, как он этот порошок использует, так и тот не полез за словом в карман.
Так какой же именно вопрос вызвал такое несогласие в паре, что дошло до ссоры? Расскажет 24 Канал со ссылкой на New York Post.
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Проблема с крышкой: как метод стирки стал причиной серьезного конфликта в паре
Дискуссия возникла вокруг такого вопроса: когда вы стираете, то наливаете жидкое стиральное средство в крышку, а потом в машинку, или заливаете средство непосредственно в машинку, или наполняете колпачок и бросаете его в стиралку вместе с одеждой?
Любимый авторши видео, что стало вирусным в тиктоке и набрало под 7 миллионов просмотров, положил крышечку со средством прямо в стиральную машину. Женщина назвала это "психованным поступком".
Я только что спросила своего парня, где крышка от жидкого стирального порошка, а он ответил: "О, я просто наполняю ее и бросаю?",
– написала она в комментарии к видео.
То есть бросает с одеждой. И при этом парень был абсолютно убежден, что его метод "нормальный", и даже доказывал это, ища на этикетке порошка соответствующую инструкцию.
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В комментариях к видео можно увидеть много разных мнений. Кто-то поддержал женщину, но многие люди стали и на сторону парня.
- "Я делаю так же, чтобы крышка не была покрыта остатками мыла".
- "Он прав, но скажите ему, что мы сказали, что он не прав".
- "За все свои 26 лет на Земле я никогда не видел и не слышал, чтобы кто-то бросал крышку в стиральную машину".
- "Вы что, запекаете свои мерные стаканчики в хлебе?"
Действительно, основные бренды стиральных средств изготавливают колпачки, которые можно бросать в стирку, но не все. Поэтому все-таки и прежде всего – надо внимательно читать инструкцию.