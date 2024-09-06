Вот и этот папаша 21 месяц отращивал волосы на лице. И все же – решился на настоящую трансформацию. Он доверился своей жене и детям, чтобы те оказали ему честь и отрезали бороду.
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Мужчина доверился детям, чтобы те отстригли ему бороду: как он теперь выглядит
Отец 2 детей Логан Петерсон дал своим детям ножницы, чтобы те отрезали волосы на его лице. И в результате он приобрел совершенно неузнаваемый вид. В инстаграм его фан-база насчитывает под полмиллиона подписчиков.
21 месяц роста бороды исчез за считанные секунды!
– написал там Петерсон.
Вручая своему сыну бритву, он попросил его только держаться как можно дальше от волос на макушке. И не спешить. Уже на середине процесса Логан тихо воскликнул: "Боже мой!" Но взял на себя ответственность и закончил бриться.
"Боже мой", – воскликнул мужчина, когда побрился: смотрите видео _logan_pete_
Пост стал вирусным и люди заполонили раздел комментариев.
- "На 20 лет помолодел".
- "Вы выглядите намного лучше без бороды".
- "Ого! Какой красивый! Не прячь больше это красивое лицо".
- "Невероятно, как он стал намного моложе без бороды".