Вот и этот папаша 21 месяц отращивал волосы на лице. И все же – решился на настоящую трансформацию. Он доверился своей жене и детям, чтобы те оказали ему честь и отрезали бороду.

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Мужчина доверился детям, чтобы те отстригли ему бороду: как он теперь выглядит

Отец 2 детей Логан Петерсон дал своим детям ножницы, чтобы те отрезали волосы на его лице. И в результате он приобрел совершенно неузнаваемый вид. В инстаграм его фан-база насчитывает под полмиллиона подписчиков.

21 месяц роста бороды исчез за считанные секунды!

– написал там Петерсон.

Вручая своему сыну бритву, он попросил его только держаться как можно дальше от волос на макушке. И не спешить. Уже на середине процесса Логан тихо воскликнул: "Боже мой!" Но взял на себя ответственность и закончил бриться.

"Боже мой", – воскликнул мужчина, когда побрился: смотрите видео _logan_pete_

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