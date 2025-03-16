Если вы хотите выделяться и оставлять незабываемый след в памяти окружающих, этот список для вас. 24 Канал благодаря эксперту stas_boroda в тиктоке расскажет подробнее.
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Самый смелый выбор для мужчин: 15 самых "вонючих" популярных духов
- Orto Parisi Cuoium – кожа, деготь, жженая резина и табак. Брутальный, дымный и максимально тяжелый.
- Kirke – тропические фрукты, цитрусы и амброксан. Для кого-то пахнет кошачьей мочой, для кого-то – топовый аромат.
- Orto Parisi Megamare – акватическая свежесть, водоросли, цитрусы. Держится до двух дней на коже.
- Marc-Antoine Barrois Tilia – липовый цвет, который покоряет всех вокруг.
- Guidance Amouage – груша, лесные орехи, бергамот и древесина. Очень нежный, но максимально стойкий.
- Orto Parisi Terroni – запах сухариков с легкой кислинкой граната и малины.
- The Hedonist Ex Nihilo – древесина, цитрусы, кислинка. Очень статусный и мощный.
Эти духи настолько стойкие, что вас будут помнить даже после того, как вы ушли: смотрите видео stas_boroda
- Ombre Nomade Louis Vuitton – дерево, кожа, малина и шафран. Задымленный и глубокий.
- Nasomatto Black Afgano – каннабис, кофе, зелень и дымное дерево. О характере и брутальности.
- Kilian Angel's Share – яблочный штрудель с корицей и алкогольной нотой. Очень сладкий и страстный.
- Orto Parisi Seminalis – аромат взбитых сливок со сгущенным молоком. Жесткий афродизиак.
- Black Phantom By Kilian – карамель, темный шоколад и кожа. Пахнет дорого и вкусно.
- Narcotic Delight Initio – дымная вишня, древесина и металлические ноты.
- Marc-Antoine Barrois Ganymede – древесина с бергамотом и больничными нотками.
- Baccarat Rouge 540 – статусный аромат с нереальной стойкостью, который все обсуждают, но все берут.
Эти духи – смелый выбор для мужчин, но если вы готовы к рискованному привлечению внимания – выбирайте и покупайте!