Якщо ви хочете виділятися та залишати незабутній слід у пам'яті оточуючих, цей список для вас. 24 Канал завдяки експерту stas_boroda у тіктоці розповість докладніше.
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Найсміливіший вибір для чоловіків: 15 найбільш "смердючих" популярних парфумів
- Orto Parisi Cuoium – шкіра, дьоготь, палена гума та тютюн. Брутальний, димний і максимально важкий.
- Kirke – тропічні фрукти, цитруси та амброксан. Для когось пахне котячою сечею, для когось – топовий аромат.
- Orto Parisi Megamare – акватична свіжість, водорості, цитруси. Тримається до двох днів на шкірі.
- Marc-Antoine Barrois Tilia – липовий цвіт, який підкорює всіх навколо.
- Guidance Amouage – груша, лісові горіхи, бергамот і деревина. Дуже ніжний, але максимально стійкий.
- Orto Parisi Terroni – запах сухариків із легенькою кислинкою граната та малини.
- The Hedonist Ex Nihilo – деревина, цитруси, кислинка. Дуже статусний і потужний.
Ці парфуми настільки стійкі, що вас будуть пам'ятати навіть після того, як ви пішли: дивіться відео stas_boroda
- Ombre Nomade Louis Vuitton – дерево, шкіра, малина та шафран. Задимлений і глибокий.
- Nasomatto Black Afgano – канабіс, кава, зелень та димне дерево. Про характер і брутальність.
- Kilian Angel's Share – яблучний штрудель із корицею та алкогольною нотою. Дуже солодкий і пристрасний.
- Orto Parisi Seminalis – аромат збитих вершків зі згущеним молоком. Жорсткий афродизіак.
- Black Phantom By Kilian – карамель, темний шоколад і шкіра. Пахне дорого та смачно.
- Narcotic Delight Initio – димна вишня, деревина та металеві ноти.
- Marc-Antoine Barrois Ganymede – деревина з бергамотом і лікарняними нотками.
- Baccarat Rouge 540 – статусний аромат із нереальною стійкістю, який усі обговорюють, але всі беруть.
Ці парфуми – сміливий вибір для чоловіків, але якщо ви готові до ризикованого привернення уваги – обирайте та купуйте!