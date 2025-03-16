Якщо ви хочете виділятися та залишати незабутній слід у пам'яті оточуючих, цей список для вас. 24 Канал завдяки експерту stas_boroda у тіктоці розповість докладніше.

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Найсміливіший вибір для чоловіків: 15 найбільш "смердючих" популярних парфумів

Orto Parisi Cuoium – шкіра, дьоготь, палена гума та тютюн. Брутальний, димний і максимально важкий.

– шкіра, дьоготь, палена гума та тютюн. Брутальний, димний і максимально важкий. Kirke – тропічні фрукти, цитруси та амброксан. Для когось пахне котячою сечею, для когось – топовий аромат.

– тропічні фрукти, цитруси та амброксан. Для когось пахне котячою сечею, для когось – топовий аромат. Orto Parisi Megamare – акватична свіжість, водорості, цитруси. Тримається до двох днів на шкірі.

– акватична свіжість, водорості, цитруси. Тримається до двох днів на шкірі. Marc-Antoine Barrois Tilia – липовий цвіт, який підкорює всіх навколо.

– липовий цвіт, який підкорює всіх навколо. Guidance Amouage – груша, лісові горіхи, бергамот і деревина. Дуже ніжний, але максимально стійкий.

– груша, лісові горіхи, бергамот і деревина. Дуже ніжний, але максимально стійкий. Orto Parisi Terroni – запах сухариків із легенькою кислинкою граната та малини.

– запах сухариків із легенькою кислинкою граната та малини. The Hedonist Ex Nihilo – деревина, цитруси, кислинка. Дуже статусний і потужний.

Ці парфуми настільки стійкі, що вас будуть пам'ятати навіть після того, як ви пішли: дивіться відео stas_boroda

Ombre Nomade Louis Vuitton – дерево, шкіра, малина та шафран. Задимлений і глибокий.

– дерево, шкіра, малина та шафран. Задимлений і глибокий. Nasomatto Black Afgano – канабіс, кава, зелень та димне дерево. Про характер і брутальність.

– канабіс, кава, зелень та димне дерево. Про характер і брутальність. Kilian Angel's Share – яблучний штрудель із корицею та алкогольною нотою. Дуже солодкий і пристрасний.

– яблучний штрудель із корицею та алкогольною нотою. Дуже солодкий і пристрасний. Orto Parisi Seminalis – аромат збитих вершків зі згущеним молоком. Жорсткий афродизіак.

– аромат збитих вершків зі згущеним молоком. Жорсткий афродизіак. Black Phantom By Kilian – карамель, темний шоколад і шкіра. Пахне дорого та смачно.

– карамель, темний шоколад і шкіра. Пахне дорого та смачно. Narcotic Delight Initio – димна вишня, деревина та металеві ноти.

– димна вишня, деревина та металеві ноти. Marc-Antoine Barrois Ganymede – деревина з бергамотом і лікарняними нотками.

– деревина з бергамотом і лікарняними нотками. Baccarat Rouge 540 – статусний аромат із нереальною стійкістю, який усі обговорюють, але всі беруть.

Ці парфуми – сміливий вибір для чоловіків, але якщо ви готові до ризикованого привернення уваги – обирайте та купуйте!