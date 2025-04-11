Поведенческий психолог Чжо Хеммингс утверждает, что успех на собеседовании или первом свидании может зависеть от вашей обуви. 24 Канал со ссылкой на Daily Star расскажет подробнее.

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Что ваша обувь рассказывает о вас, по словам психолога Хеммингс

Исследование компании Deichmann недавно показало, что на формирование суждения о человеке требуется менее минуты. При этом аж 93% из 2000 опрошенных считают, что первое впечатление является решающим, и существенную его часть составляет впечатление от обуви.

Исследование также осветило некоторые устойчивые стереотипы относительно обуви. Люди, например, верят, что кроссовки свидетельствуют о холодности носителя (45%), а стильные туфли подчеркивают историю успеха (36%).

Чжо Хеммингс говорит, что эти представления по большей части ошибочны, и стремится развеять их. Вот немного подробнее о том, о чем на самом деле рассказывает ваш выбор обуви.

О чем на самом деле говорит наша обувь – психолог развенчала стереотипы / Фото herbertwillkomm727786@vecteezy

Босоножки. Обувь, эквивалентна глубокому вдоху и пожиманию плечами. Вы без труда и с комфортом вписываетесь в любую среду – от пляжа до шопинга

Обувь, эквивалентна глубокому вдоху и пожиманию плечами. Вы без труда и с комфортом вписываетесь в любую среду – от пляжа до шопинга Классические туфли. Изысканный, фирменный знак уверенности, толерантности и непринужденности носителя.

Изысканный, фирменный знак уверенности, толерантности и непринужденности носителя. Туфли на платформе. Вы смелый, уверенный в себе и веселый человек. Такие туфли говорят: "Я высоко хожу, много говорю, и да, я буду танцевать на этом столе".

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