Также это отличное время, чтобы зарядиться энергией после достижения определенной личной или профессиональной цели, на которую вы уже давно положили глаз. Читайте дальше в этом гороскопе от People на 24 Канале, что звезды приготовили именно для вашего знака Зодиака.

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Мужской гороскоп на неделю с 20 по 26 января 2025 года

Овен (20 марта – 19 апреля). Прислушайтесь к своей интуиции. Оцените, как вы подходили к своим отношениям в прошлом году – потому что в ближайшее время будет много кармических ситуаций, которые станут предметом обсуждения. Подумайте, как именно вы хотите, чтобы романтика была привлечена в вашу жизнь уже в этом году. Если вы в отношениях, наслаждайтесь временем, проведенным вместе. Если вы одиноки, выходите на улицу и посмотрите, кто пересечет вам дорогу.

Прислушайтесь к своей интуиции. Оцените, как вы подходили к своим отношениям в прошлом году – потому что в ближайшее время будет много кармических ситуаций, которые станут предметом обсуждения. Подумайте, как именно вы хотите, чтобы романтика была привлечена в вашу жизнь уже в этом году. Если вы в отношениях, наслаждайтесь временем, проведенным вместе. Если вы одиноки, выходите на улицу и посмотрите, кто пересечет вам дорогу. Телец (19 апреля – 20 мая). Небеса выровнялись для вас, приготовьтесь к популярности. Если вы одиноки, можете вдруг заметить, что немного влюбились в кого-то из своего окружения. С другой стороны, вы можете быть объектом чьей-то привязанности. Будьте беспристрастными, и если вы хотите попробовать, то почему бы и нет? Знакомства в интернете, если они вам подходят, в это время могут стать важным шагом.

Небеса выровнялись для вас, приготовьтесь к популярности. Если вы одиноки, можете вдруг заметить, что немного влюбились в кого-то из своего окружения. С другой стороны, вы можете быть объектом чьей-то привязанности. Будьте беспристрастными, и если вы хотите попробовать, то почему бы и нет? Знакомства в интернете, если они вам подходят, в это время могут стать важным шагом. Близнецы (20 мая – 20 июня). Не теряйте своей искры! Публичное признание может быть в вашу пользу на неделе, поэтому не прячьтесь от него. Это звездный час, чтобы привлечь к себе внимание, а вы знаете, как это сделать. Награды и комплименты сейчас очень вероятны, поэтому идите к своей цели, даже если это будет с риском. Что касается ваших романтических начинаний – вы можете обнаружить, что привлекли внимание кого-то "сверху".

Не теряйте своей искры! Публичное признание может быть в вашу пользу на неделе, поэтому не прячьтесь от него. Это звездный час, чтобы привлечь к себе внимание, а вы знаете, как это сделать. Награды и комплименты сейчас очень вероятны, поэтому идите к своей цели, даже если это будет с риском. Что касается ваших романтических начинаний – вы можете обнаружить, что привлекли внимание кого-то "сверху". Рак (20 июня – 22 июля). В это время Вселенная особенно благосклонна к вам. Не бойтесь выйти из зоны комфорта. Если вы решите ее разнообразить, у вас будет много возможностей наслаждаться жизнью более спонтанным и эксцентричным способом, чем вы привыкли. Эта энергия может ощущаться и в ваших романтических отношениях. Если вы одиноки, вам может повезти встречаться с людьми, которые не похожи на вас.

В это время Вселенная особенно благосклонна к вам. Не бойтесь выйти из зоны комфорта. Если вы решите ее разнообразить, у вас будет много возможностей наслаждаться жизнью более спонтанным и эксцентричным способом, чем вы привыкли. Эта энергия может ощущаться и в ваших романтических отношениях. Если вы одиноки, вам может повезти встречаться с людьми, которые не похожи на вас. Лев (22 июля – 22 августа). В вашем сердце бурлит глубоко чувственный порыв. Те, кто в отношениях, почувствуют это гораздо сильнее, чем те, кто одинок. Прижмитесь к своей второй половинке и почувствуйте страсть. Вы можете пережить некоторые из ваших самых сладких и интимных моментов вместе. Кроме романтики, вы можете заметить рост и финансов. Возможно, вы услышите новость о премии, или ваша пара получит повышение.

В вашем сердце бурлит глубоко чувственный порыв. Те, кто в отношениях, почувствуют это гораздо сильнее, чем те, кто одинок. Прижмитесь к своей второй половинке и почувствуйте страсть. Вы можете пережить некоторые из ваших самых сладких и интимных моментов вместе. Кроме романтики, вы можете заметить рост и финансов. Возможно, вы услышите новость о премии, или ваша пара получит повышение. Дева (22 августа – 22 сентября). Вы переживаете интенсивный опыт в отношениях. Приготовьтесь к тому, что эта энергия будет ощутимой. Сейчас вы в сладком периоде, который может помочь вам сгладить любую каменистую энергию вокруг основных партнерских отношений, чтобы стать ближе в бизнесе или в любви. Это особое время и для дружбы, смеха и доверия, поэтому откройте свое сердце.

Что Вселенная приготовила именно для вашего знака Зодиака – читайте в этом мужском гороскопе / Фото freepik

Весы (22 сентября – 22 октября). В последнее время ваша энергия то поднималась, то опускалась. Сейчас она выровняется. Это потому, что планеты сходятся так, чтобы помочь вам найти более здоровый баланс между работой и личной жизнью. Обратите внимание, что ситуации, связанные с вашими рутиной и обязанностями, могут вытекать как вода, или вы можете взять на себя больше проектов с работодателем.

В последнее время ваша энергия то поднималась, то опускалась. Сейчас она выровняется. Это потому, что планеты сходятся так, чтобы помочь вам найти более здоровый баланс между работой и личной жизнью. Обратите внимание, что ситуации, связанные с вашими рутиной и обязанностями, могут вытекать как вода, или вы можете взять на себя больше проектов с работодателем. Скорпион (22 октября – 21 ноября). Небеса выровнялись, и Амур пускает стрелы в вашем направлении. И одинокие, и те, кто в паре, могут ощутить на себе последствия. Если вы в поисках кого-то особенного, найдите дополнительное время для общения, потому что это время является благоприятным. И что бы вы ни делали, не сидите сложа руки и не ждите, пока они сами придут к вам! Делайте шаги и находитесь в местах, где можно встретить людей с общими интересами. Если вы в отношениях – просто наслаждайтесь.

Небеса выровнялись, и Амур пускает стрелы в вашем направлении. И одинокие, и те, кто в паре, могут ощутить на себе последствия. Если вы в поисках кого-то особенного, найдите дополнительное время для общения, потому что это время является благоприятным. И что бы вы ни делали, не сидите сложа руки и не ждите, пока они сами придут к вам! Делайте шаги и находитесь в местах, где можно встретить людей с общими интересами. Если вы в отношениях – просто наслаждайтесь. Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Дом там, где сердце. А космический поток на этой неделе может пролить особый свет на вашу домашнюю сферу и семью. Проведите время с родными, устройте вечеринку у себя дома или посвятите дополнительное время добавлению чего-то нового в свое жилое пространство. Если вы это сделаете, то почувствуете, что открываете новую главу в своей жизни.

Дом там, где сердце. А космический поток на этой неделе может пролить особый свет на вашу домашнюю сферу и семью. Проведите время с родными, устройте вечеринку у себя дома или посвятите дополнительное время добавлению чего-то нового в свое жилое пространство. Если вы это сделаете, то почувствуете, что открываете новую главу в своей жизни. Козерог (21 декабря – 19 января). На этой неделе у вас будет просто вихрь идей! Вы почувствуете магическое прикосновение обаяния и соблазна. Вам может показаться, что люди в вашем деловом или личном окружении в восторге от ваших идей, но поверьте, это не кажется – вы действительно сможете очаровать их всех, если вам есть что сказать. Окунитесь в стиль жизни социальной бабочки прямо сейчас!

На этой неделе у вас будет просто вихрь идей! Вы почувствуете магическое прикосновение обаяния и соблазна. Вам может показаться, что люди в вашем деловом или личном окружении в восторге от ваших идей, но поверьте, это не кажется – вы действительно сможете очаровать их всех, если вам есть что сказать. Окунитесь в стиль жизни социальной бабочки прямо сейчас! Водолей (19 января – 18 февраля). В это время у вас будет нюх на успех, используйте его! Могут появляться на каждом шагу возможности увеличить свой доход, приобрести новое имущество или привлечь больше подарков. Вселенная может принести вам новые ресурсы или потоки дохода, и вам следует отложить немного на черный день. Также позвольте себе некоторые удовольствия, на которые вы уже давно положили глаз.

В это время у вас будет нюх на успех, используйте его! Могут появляться на каждом шагу возможности увеличить свой доход, приобрести новое имущество или привлечь больше подарков. Вселенная может принести вам новые ресурсы или потоки дохода, и вам следует отложить немного на черный день. Также позвольте себе некоторые удовольствия, на которые вы уже давно положили глаз. Рыбы (18 февраля – 20 марта). На этой неделе вы – король на балу! Вы как звезда, притягивающая к себе все больше красоты, удовольствия, романтики и радости. Живите сегодняшним днем и заметьте, что большинство ваших отношений и людей, которых вы встретите, будут особенно очарованы вами. Не бойтесь рисковать, неделя может быть очень удачной для этого.

Важно! Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.