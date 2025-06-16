Ключевые советы здесь – думать о решениях, двигаясь вперед медленно, и не поддаваться разочарованию или самообману. Будьте осторожны со взрывами эмоций, потому что люди вокруг также будут более нервными и импульсивными. Далее читайте в этом гороскопе от People на 24 Канале, что в течение недели ждет мужчин каждого знака Зодиака.

Смотрите также Летний стиль без усилий: 4 совета, чтобы оставаться свежим и модным

Мужской гороскоп на неделю с 16 июня по 22 июня 2025 года

Овен (20 марта – 19 апреля).

Вселенная делает Овнов сейчас более гедонистическими. Вероятно, вы почувствуете потребность побаловать себя немного больше, чем обычно. Это может касаться материальных благ, желаемых вещей или даже еды.

В это время вы будете иметь больше счастья в деньгах и доходах, поэтому если хотите найти способы заработать немного больше – беритесь за дело.

Гороскоп для мужчин – Овны / Фото freepik

Телец (19 апреля – 20 мая).

Тельцы, сейчас все взгляды прикованы к вам. Это замечательный период, чтобы сосредоточиться на улучшении себя и своей жизни.

Отношения и романтика также сейчас для вас – сферы с удачей, и неважно, или вы одиноки, или в паре. Поэтому откройте свою душу желаниям своего сердца.

Гороскоп для мужчин – Тельцы / Фото freepik

Близнецы (20 мая – 20 июня).

На этой неделе, Близнецы, вы чувствуете потребность отступить на шаг назад и подумать, особенно об отношениях и интимной жизни. Если вы одиноки, то это не лучшее время для поиска особого человека.

Но это может быть положительный период для духовного исцеления. Если вы в отношениях, то проведение времени за закрытыми дверями может быть довольно приятным.

Гороскоп для мужчин – Близнецы / Фото freepik

Рак (20 июня – 22 июля).

Раки, для вас сейчас главное – популярность. Скоро начинается сезон ваших дней рождений, и космос благосклонен к вам. Вы можете почувствовать большое удовольствие от посещения мероприятий, проведения времени с друзьями или расширения своего социального круга.

Это также замечательный период, чтобы просить об услугах. Интересно, что очень удачным может быть знакомство с новым человеком онлайн.

Гороскоп для мужчин – Раки / Фото freepik

Лев (22 июля – 22 августа).

Львы, вы почувствуете приятное признание. Это может быть время, когда люди буквально аплодируют вам и несут лавровые венки на вашу голову. Карьера и профессиональные дела будут иметь дополнительный шарм – это замечательный период, чтобы начать новое дело, попробовать поразить VIP-персон, стремиться к славе или подать заявку на лучшую работу.

Для одиноких сейчас могут хорошо сложиться знакомства.

Гороскоп для мужчин – Львы / Фото freepik

Дева (22 августа – 22 сентября).

Вселенная поощряет вас выйти за пределы зоны комфорта, Девы. Большое удовольствие принесет вам выполнение дел, которые выходят за пределы вашей рутины. Если вы в отношениях, сейчас отличное время, чтобы открыть для себя новые горизонты.

Одиноким неделя также понравится, и рассмотрите возможность встречаться с кем-то из другой среды или с кем-то, кто обычно не является вашим типажом.

Гороскоп для мужчин – Девы / Фото freepik

Стоит знать Бросьте вызов невозможному: как тренировался и питался Генри Кавилл для роли Супермена

Весы (22 сентября – 22 октября).

На этой неделе, Весы, вы будете иметь магнетическое влияние в нескольких различных аспектах. Ваша чувственная сторона будет особенно сильной, а ваша интимная сторона может достичь наивысшего уровня.

Также появится положительный поток в крупных финансовых вопросах, будь то о премиях или выплатах, или об увеличении дохода вашей пары.

Гороскоп для мужчин – Весы / Фото freepik

Скорпион (22 октября – 21 ноября).

На данный момент Вселенная идеально настроена на все ваши отношения, Скорпионы. Связи, личные или профессиональные, будут более плавными и согласованными, поэтому можете строить важные планы.

Люди готовы относиться к вам более благосклонно, поэтому сейчас также хорошее время для просьбы об услуге или переговоров. Если вы одиноки, на пути может появиться кто-то с потенциалом для длительных отношений.

Гороскоп для мужчин – Скорпионы / Фото freepik

Стрелец (22 ноября – 21 декабря).

Сейчас жизнь должна течь в более спокойном темпе, Стрельцы. Вы можете чувствовать гораздо лучший баланс между работой и личной жизнью. Ситуации на работе, с клиентами или коллегами, могут приносить больше радости.

Вы готовы взять на себя больше проектов или часов работы, а то и искать другую работу, если захотите. Некоторые могут соблазниться на романтические отношения с человеком на работе – и это хорошо, если вы оба на одной волне.

Гороскоп для мужчин – Стрельцы / Фото freepik

Козерог (21 декабря – 19 января).

Козероги, Вселенная дарит вам страсть, удовольствие, романтику и красоту. Это одна из лучших недель для свиданий и настоящей любви, и чрезвычайно важна для одиноких, чтобы знакомиться и общаться.

Наконец, если вы творческий человек, ваши художественные способности усилятся – поэтому используйте их.

Гороскоп для мужчин – Козероги / Фото freepik

Водолей (19 января – 18 февраля).

Водолеи, для вас звезды несут спокойствие и умиротворение, особенно в отношении дома и семьи. Это отличное время для вечеринки дома. Вы можете сосредоточиться на приобретении новых вещей или обновлении своего жилого пространства.

Ваши отношения с родственниками должны складываться достаточно хорошо, поэтому творите с ними особые воспоминания, которые навсегда останутся в вашем сердце.

Гороскоп для мужчин – Водолеи / Фото freepik

Рыбы (18 февраля – 20 марта).

Ваши слова и идеи могут сейчас очаровать людей, Рыбы. Вы имеете дополнительный харизматический шарм. Это отличное время, чтобы проявить свои сильные стороны, связанные с коммуникацией.

Путешествия могут быть особенно приятными сейчас, и вы, вероятно, заметите, что ваша социальная жизнь активизируется, особенно с друзьями, соседям, братьями и сестрами. Будьте в центре событий.

Гороскоп для мужчин – Рыбы / Фото freepik