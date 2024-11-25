В этой подборке вы найдете блогеров, которые вдохновят вас стать иконой стиля. О них рассказало издание GQ, передает 24 Канал. С их помощью вы сможете стать лучшей версией себя вчерашнего!

Стоит внимания Вот почему мы любим одеваться именно так: мужской стиль моды по знаку Зодиака

Джон Ли

Инстаграм: @leeyjohn_

@leeyjohn_ Тикток: @_leeyjohn

Трудно найти что-то более легкое, чем чувство стиля Джона, которое блестяще преподносит самые необходимые вещи, населяющие наш повседневный гардероб. Брюки на колышках, элементы рабочей одежды, укороченные куртки и джинсовые изделия пестрят в инстаграм-странице нью-йоркского дизайнера, доказывая, что иногда не стоит пытаться усложнять себе жизнь, одеваясь.

Деон Хинтон

Инстаграм: @okdeon

@okdeon Тикток: @okdeon

@okdeon Ютуб: @DeonHinton @DeonHinton

Кроме того, что Деон – талантливый фотограф с острым глазом, он также имеет собственное чувство моды. Этот нью-йоркский художник сочетает выразительные вещи с винтажными элементами, чтобы придать своему творчеству минималистического, спокойного роскошного стиля. Неудивительно, что он сотрудничает с такими брендами, как Ami, Prada и Cartier, а его серия "A VISUAL DIARY" на ютубе предлагает заглянуть в его повседневную жизнь и его вдохновение.

Густаво Мильтон

Инстаграм: @stuccigus

@stuccigus Тикток: @stuccigus

Аккаунты Густаво в инстаграме и тиктоке – это золотые горы для тех, кто хочет разыграть ретроэстетическую карту со здоровой дозой дерзости. У лондонского юноши нет недостатка в винтажных вещах 70-х годов, он смешивает узорчатые галстуки, рубашки с воротничками-пирогами и солнцезащитные очки с обескураживающей легкостью.

Жорж Купе

Инстаграм: @monsieurcoupet

Трудно соревноваться с талантом Жоржа в создании повседневного шика с минималистичными силуэтами и сверхточным пошивом. Этот специалист по мужской моде, базирующийся в Майами (США), сочетает такие бренды, как Dunhill, Banana Republic, Todd Snyder и Canali, чтобы создавать образы с изысканным, утонченным духом и чрезвычайно эффектным дизайном.

Алекс Рудольфо

Инстаграм: @alexrudolpho

Эстетика ретро-американки, вытекающая из нарядов Алекса, позволяет молодому мужчине из Дюссельдорфа заявить о своем стиле. Брюки с завышенной талией, ковбойские сапоги, рабочие пиджаки и рубашки всех видов украшают его инстаграм-аккаунт, наполненный атмосферой 60-х годов. Мы также особенно любим ее откровенные снимки, которые дают представление о ее повседневных образах.

Андреа Фаччо

Инстаграм: @andreafaccio

Всего за несколько лет Андреа стал одним из самых популярных и востребованных создателей контента для брендов мужской одежды. Его доступный, непринужденный стиль помог ему выделиться в Instagram, и его нередко можно увидеть на подиумах Миланской и Парижской недель моды. Его аккаунт в Instagram является отличным источником ежедневного вдохновения и делает молодого итальянца одним из самых стильных мужчин в мире.

Эммануэль Удденберг

Инстаграм: @emmanuel.uddenberg

@emmanuel.uddenberg Тикток: @emmanuel.uddenberg

@emmanuel.uddenberg Ютуб: @emmanuel.uddenberg @emmanuel.uddenberg

Особенно плодовитый с отличным качеством контента, Эммануэль культивирует повседневный шикарный стиль, который является одновременно простым и изысканным, сочетая знаковые вещи с деталями от таких дизайнеров, как Maison Margiela и Acne Studios. Этот рецепт творит чудеса для канадца, который делится своими советами по моде и образу жизни через сверхпопулярный тикток.

Дэниел Симмонс

Итан Киффер

Мергим Шабани

Натан Графф

Зак Мауи

Франциско Фария

Маркос Феккино

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Вы можете подписаться на всех, а можете – только на некоторых из этих блогеров. Посмотрите, который вам больше всего импонирует, и вдохновляйтесь его стилем, черпайте вдохновение и становитесь лучшей версией себя вчерашнего уже сегодня!