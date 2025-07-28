И если о нем забыть, можете забыть – буквально – и о желаемый результат от тренировок. О продуктах, которых следует избегать, и о тех, которые просто необходимы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Каких продуктов следует избегать после занятий спортом?

Каким бы видом тренировок вы не занимались, от интенсивных силовых упражнений до пробежки, после вы почувствуете голод. Потому что тело сожгло энергию и теперь требует возмещения.

Но заметьте, что не все продукты полезно употреблять сразу. Некоторые способны замедлить восстановление, нарушить регенерацию мышц и даже свести на нет пользу от тренировки. К примеру:

Жареные продукты и фастфуд. Наггетсы, картофель фри, гамбургеры, чипсы и так далее богаты насыщенными жирами, то есть замедляют пищеварение и препятствуют усвоению питательных веществ, необходимых для восстановления мышц.

Наггетсы, картофель фри, гамбургеры, чипсы и так далее богаты насыщенными жирами, то есть замедляют пищеварение и препятствуют усвоению питательных веществ, необходимых для восстановления мышц. Сладости. Конфеты, шоколадные батончики, выпечка действительно поднимают настроение, но вместе с этим и уровень сахара в крови. Прилив энергии от них является временным, а их калории не несут ценности и абсолютно неэффективны для восстановления.

Конфеты, шоколадные батончики, выпечка действительно поднимают настроение, но вместе с этим и уровень сахара в крови. Прилив энергии от них является временным, а их калории не несут ценности и абсолютно неэффективны для восстановления. Сладкие напитки или энергетики. Они часто содержат слишком много добавленного сахара или подсластителей, поэтому забудьте о них. Вспомните об обычной воде.

Они часто содержат слишком много добавленного сахара или подсластителей, поэтому забудьте о них. Вспомните об обычной воде. Алкоголь. Просто плохая идея – он обезвоживает, нарушает восстановление мышц и усиливает чувство усталости.

Просто плохая идея – он обезвоживает, нарушает восстановление мышц и усиливает чувство усталости. Кофе или чай. Кофеин в целом добавляет энергии, но после тренировки он тормозит восстановление и повышает уровень кортизола, гормона стресса.

Что стоит есть после тренировки, а чего категорически не следует? / Фото azerbaijan_stockers@freepik

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Что следует есть после тренировки?

Если это возможно, старайтесь есть в течение 30 – 60 минут после тренировки. Это метаболическое окно, когда организм лучше всего усваивает питательные вещества. Вот продукты, которые стоит есть: