Это легендарный парфюм от итальянского парфюмера Алессандро Гальтиери. 24 Канал благодаря тиктокеру borodatuy.parfumer расскажет подробнее.

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Nasomatto Black Afgano – мощный аромат, который сводит с ума

Аромат Black Afgano от бренда Nasomatto известен своей магнетической силой, действующей как настоящий афродизиак и оставляющей незабываемый шлейф. Благодаря уникальному сочетанию зеленых нот, экстракта марихуаны, ладана и древесины, Black Afgano поразил сердца как мужчин, так и женщин.

Почему Black Afgano так действует на людей? Секрет кроется в его необычной композиции.

На старте ощущаются зеленые ноты и экстракт марихуаны , которые дают легкую горчинку.

, которые дают легкую горчинку. Затем открывается насыщенный аромат кофе , ладана и древесных нот.

, ладана и древесных нот. А финальный аккорд создают анималистические ноты и агар.

ноты и агар. А комбинация амброксана и кожи придает парфюму непревзойденную стойкость и шлейф.

Аромат, от которого теряют голову: смотрите видео от borodatuy.parfumer

Эксперт в тиктоке советует покупать только оригинал. Почему это важно? Потому что Black Afgano – это не просто аромат, а произведение искусства. Его магия раскрывается только в оригинальной версии. Подделки не будут иметь той глубины, стойкости и шлейфа, которые создают настоящий эффект афродизиака.

Итак, Nasomatto Black Afgano – идеальный выбор для тех, кто хочет оставить после себя незабываемый след и покорять сердца одним лишь ароматом. Но помните: только оригинальный флакон сможет раскрыть всю мощь этой парфюмерной легенды.