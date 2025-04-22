Це легендарний парфум від італійського парфумера Алессандро Ґальтієрі. 24 Канал завдяки тіктокеру borodatuy.parfumer розповість докладніше.

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Nasomatto Black Afgano – потужний аромат, який зводить з розуму

Аромат Black Afgano від бренду Nasomatto відомий своєю магнетичною силою, що діє як справжній афродизіак і залишає незабутній шлейф. Завдяки унікальному поєднанню зелених нот, екстракту марихуани, ладану та деревини, Black Afgano вразив серця як чоловіків, так і жінок.

Чому Black Afgano так діє на людей? Секрет криється в його незвичній композиції.

На старті відчуваються зелені ноти та екстракт марихуани , які дають легку гірчинку.

, які дають легку гірчинку. Потім відкривається насичений аромат кави , ладану та деревних нот.

, ладану та деревних нот. А фінальний акорд створюють анімалістичні ноти та агар.

ноти та агар. А комбінація амброксану та шкіри надає парфуму неперевершену стійкість і шлейф.

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Експерт у тіктоці радить купувати тільки оригінал. Чому це важливо? Бо Black Afgano – це не просто аромат, а витвір мистецтва. Його магія розкривається тільки в оригінальній версії. Підробки не матимуть тієї глибини, стійкості та шлейфу, які створюють справжній ефект афродизіаку.

Отже, Nasomatto Black Afgano – ідеальний вибір для тих, хто хоче залишити після себе незабутній слід та підкорювати серця одним лише ароматом. Але пам’ятайте: тільки оригінальний флакон зможе розкрити всю потужність цієї парфумерної легенди.