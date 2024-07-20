Монгольская команда не из крупнейших или из сильнейших, но она точно знает кое-что о стиле. На Олимпиаду она заходит с уважением к своей истории и традициям благодаря чрезвычайной форме, полной деталей и красивой на любой взгляд.

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Форма Монголии на Олимпиаде-2024 поразила мировую общественность

Первые изображения уже появились в социальных сетях и заставили людей по всему миру пооткрывать рты от восторга. Эта форма выглядит как музейные экспонаты или костюмы для фильма. Ее создатели вышли за рамки ожидаемого и действительно удивили.

Они четко дают понять, насколько важно показать культурную идентичность во время события, которое видят миллионы людей по всему миру. Эта форма – это уже мощное заявление.

Вот олимпийская форма Монголии, которая поразила мир: смотрите фото Michel Amazonka

Кто создал форму Монголии? Она вышла под брендом Michel&Amazonka, чтобы выразить суть монгольских традиций и культуры, но с современным подходом.

Синий и красный цвета являются традиционными для монгольской одежды, так же как и вышивки на груди, воротнике и рукавах. Также есть традиционные головные уборы, аксессуары и пояса, а еще Сойомбо – символ, который можно увидеть на флаге страны.

Монгольскую форму представил бренд Michel&Amazonka: смотрите видео

На каждую форму ушло 20 часов работы. Она полна мелких элементов и декоративных деталей, многие из которых сделаны вручную. Когда вы видите результат, становится понятно, что усилия того стоят.

Более того, есть 4 разных варианта формы (для женщин, для мужчин, и отдельные для женщин-знаменосцев и мужчин-знаменосцев), и пошиты они индивидуально на каждого спортсмена – чтобы они идеально сидели и выглядели наилучшим образом во время парада на церемониях открытия и закрытия.